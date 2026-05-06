Parmelin ricevuto oggi dal Papa e da Parolin

Keystone-SDA

Il presidente della Confederazione Guy Parmelin è stato ricevuto questa mattina in udienza da Papa Leone XIV.

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(Keystone-ATS) Il consigliere federale ha successivamente incontrato il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato della Santa Sede, che era accompagnato da monsignor Paul Richard Gallagher, Segretario per i rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali.

Lo indica il Vaticano in una nota. “Durante i cordiali colloqui in Segreteria di Stato è stato espresso compiacimento per i buoni e fruttuosi rapporti bilaterali, rilevando il fedele e professionale servizio della Guardia Svizzera Pontificia”, si legge nel comunicato, diffuso al termine degli incontri.

“Nel prosieguo dei colloqui, ci si è soffermati su questioni di comune interesse, in ambito sia internazionale che regionale, con particolare riferimento ai conflitti in corso in Ucraina ed in Medio Oriente, ribadendo la volontà di collaborare a livello multilaterale per la promozione della pace”, scrive ancora la sala stampa vaticana.