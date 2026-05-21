Passo della Furka, da sabato sarà parzialmente riaperto

Keystone-SDA

Il passo della Furka verrà riaperto al traffico a partire da sabato alle ore 08.00, fino alla località di Tiefenbach.

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(Keystone-ATS) L’apertura completa dell’intera arteria, che nel punto più alto tocca un’altitudine di 2436 metri, è invece prevista per il 29 maggio, ha indicato oggi il dipartimento delle costruzioni del canton Uri.

Per quanto riguarda il Susten (2224 metri) il via libera è previsto per metà giugno: sarà l’ultimo dei grandi valichi del cantone a tornare pienamente operativo. Attualmente il passo è percorribile solo fino alla zona chiamata Sustenbrüggli.