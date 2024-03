Patti Smith e Nile Rodgers al Paléo Festival 2023

3 minuti

(Keystone-ATS) Al Paléo Festival di Nyon (VD) quest’estate dal 23 al 28 luglio ce ne sarà per tutti i gusti: dalle star planetarie quali Patti Smith e Nile Rodgers agli interpreti del rap come Booba o IAM, passando dal pop di Mika e Sam Smith.

Lo hanno annunciato oggi gli organizzatori in una conferenza stampa. Il direttore del Paléo, Daniel Rossellat, ha svelato una 47esima edizione che si annuncia “eclettica, ricca e colorata”.

La “leggendaria” Patti Smith, “icona che ha cambiato per sempre la storia del rock” aprirà le festività il 23 luglio, unitamente a Sean Paul – per la gioia degli amanti della dancehall, una variante del raggae – e all’afrobeat di Burna Boy. Ci sarà anche un altro giamaicano, Julian Marley, uno dei figli del più noto Bob, che riprenderà diverse canzoni del suo illustre padre.

L’indomani sarà il turno del ” boss del disco-funk” Nile Rodgers & Chic.

Non mancherà la chanson française, con interpreti intergenerazionali quali Véronique Sanson e Olivia Ruiz.

Nuovi arrivi e ritorni sulla Plaine de l’Asse

Per quanto riguarda la musica rap, oltre alla “colonna del rap francese” Booba, che si esibirà per la prima volta al Paléo, mentre gli “infaticabili padrini” di IAM torneranno a Nyon (VD) dopo 15 anni. Gazo & Tiakola daranno uno dei loro tre concerti comuni dell’anno. Mentre a rappresentare la nuova generazione saranno i rapper francesi PLK e Luidji.

Il programma comprende anche diversi artisti pop quali Mika, la norvegese Aurora e il britannico Sam Smith. A rappresentare la musica elettronica ci penserà il dj tedesco Paul Kalkbrenner. Anche Major Lazer e The Blaze dovrebbero “dar vita alla festa”, hanno detto gli organizzatori.

Il “Village du monde”, dedicato quest’anno ai Balcani e giunto al 20esimo anno, ospiterà fra gli altri il musicista bosniaco Goran Bregovic.

Opera, umorismo e danza

Nel concerto di musica classica si esibirà il tenore francese di origine italiana Roberto Alagna. Il pianista “neoclassico” francese Sofiane Pamart darà un concerto “intimo”.

Il Paléo intende anche far ridere il suo pubblico. “La crème degli umoristi romandi” guidata dai due Vincent (Veillon e Kucholl), presenterà uno “show musicale e inedito”, ispirato ai momenti migliori della trasmissione “52 minutes” della RTS. Fra le altre novità, gli organizzatori hanno annunciato “Murmuration”, uno spettacolo di danza “ipnotico”.

In totale, saranno presenti 130 fra artisti e gruppi, 80% dei quali non si sono mai esibiti al Paléo. Nei sei giorni di festival sono attese 300’000 persone. I biglietti verranno messi in vendita mercoledì 20 marzo a mezzogiorno.