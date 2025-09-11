The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
Democrazia diretta in Svizzera
Pe chiede ai Paesi Ue di valutare riconoscimento Palestina

Keystone-SDA

L'Eurocamera chiede agli stati membri di "valutare il riconoscimento dello Stato di Palestina", e afferma il suo "sostegno all'approccio di von der Leyen sul tema dell'accordo di associazione Ue-Israele".

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) È quanto si legge nella risoluzione “Gaza al limite: l’azione dell’Ue per combattere la carestia, l’urgente necessità di liberare gli ostaggi e procedere verso una soluzione a due stati” approvata stamane dal Parlamento europeo. Il testo, frutto di un compromesso tra i gruppi non contiene invece una menzione diretta alle responsabilità di genocidio da parte di Israele.

