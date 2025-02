Penuria legname per segherie, proprietari boschi invitati ad agire

Si intravede una penuria di legname in Svizzera: le difficili condizioni meteorologiche dell'anno scorso hanno avuto come conseguenza un basso livello di scorte di tronchi in molte segherie.

(Keystone-ATS) L’industria del settore – rappresentata dall’organizzazione di categoria Holzindustrie Schweiz – è preoccupata per la minaccia di una carenza di materia prima e invita quindi i proprietari dei boschi a fare la loro parte.

Nel 2024 le precipitazioni superiori alla media hanno fortemente ostacolato e a volte addirittura reso impossibile la raccolta del legname, ricorda l’associazione in un comunicato odierno. Nel contempo però gli ordinativi delle segherie sono rimasti stabili. A causa del divario tra domanda e offerta, le scorte sono così scese a un livello insolitamente basso in molte aziende nel gennaio 2025.

“Al momento la produzione può ancora essere mantenuta, ma la domanda è per quanto tempo ancora”, scrive l’organismo. In base a una valutazione attuale, si può ipotizzare che le scorte di tronchi si esauriranno entro l’estate: chi possiede boschi deve ora perciò darsi da fare, eseguendo o commissionando i lavori di taglio.

“La domanda di costruzioni in legno rimane buona e le porte sono spalancate per i prodotti in legno elvetici: sarebbe estremamente dannoso per l’intera catena di valore del legno nazionale perdere quote di mercato a causa di abbattimenti non realizzati”, mette in guardia l’organizzazione con sede a Berna.