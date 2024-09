Penuria medicamenti: Sandoz e altre imprese sanzionate in Francia

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) In Francia una decina di società farmaceutiche, fra cui la svizzera Sandoz, sono state sanzionate per un totale di 8 milioni di euro (7,5 milioni di franchi) per non aver mantenuto scorte sufficienti di medicinali essenziali, in un contesto di persistente carenza.

Le imprese in questione non hanno rispettato l’obbligo di garantire uno stock di sicurezza di 4 mesi, ha indicato stamani l’Agenzia nazionale francese per la sicurezza dei medicinali (ANSM). Le manchevolezze si riferiscono al 2023. Stando all’agenzia stampa Afp le penalità sono senza precedenti: a titolo di confronto nel 2022 era state inflitte multe per poco più di mezzo milione di euro.

“Le violazioni individuate riguardano, ad esempio, gli antipertensivi, i farmaci antitumorali, gli antimicrobici, i preparati neurologici”, afferma Alexandre de la Volpilière, direttore generale dell’ANSM, in dichiarazioni riportate dall’Afp. “Purtroppo nessuna classe di farmaci è stata risparmiata da questo fenomeno”.

Questi annunci sono stati accolti con favore dalle associazioni dei pazienti, preoccupate per l’aggravarsi della penuria di trattamenti, un fenomeno che come noto concerne anche la Svizzera. “È un buon segno, perché prima le multe erano molto più basse”, afferma Catherine Simonin, di France Assos Santé, un’organizzazione che raggruppa diverse associazioni. A suo avviso le sanzioni mostrano che vengono eseguiti controlli.