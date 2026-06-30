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Perù, l’autorità elettorale proclama Keiko Fujimori presidente

Keystone-SDA

Keiko Fujimori, 51 anni, è la nuova presidente del Perù. L'Ufficio nazionale dei processi elettorali (Onpe) ha concluso lo scrutinio del 100% delle schede del ballottaggio, confermandone la vittoria dopo 22 giorni di un tesissimo testa a testa.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Per la leader di Fuerza Popular, giunta al ballottaggio per la quarta volta nella sua carriera, si tratta del primo storico successo nella corsa alla presidenza.

Secondo i dati ufficiali, Fujimori ha ottenuto il 50,135% dei voti validi (9.223.396 preferenze), superando di misura lo sfidante di Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, fermatosi al 49,865% (9.173.755 voti). Il distacco finale tra i due candidati è di circa 49.600 voti.

Dopo il lungo scrutinio, la leader di Fuerza Popular, figlia dell’ex presidente Alberto Fujimori, riceverà le credenziali il 15 luglio per poi assumere la presidenza il 28 luglio, in un clima di forti tensioni politiche, dopo che le autorità elettorali hanno respinto tutti i ricorsi presentati dall’opposizione.

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