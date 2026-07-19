Perù: bilancio del terremoto confermato, 5 morti e 21 feriti

Keystone-SDA

Condividi

Le conseguenze del terremoto di magnitudo 5.1 che ha colpito la regione di Junín, nel Perù centrale, trovano ora l'ufficialità.

1 minuto

(Keystone-ATS) L’Istituto Nazionale di Difesa Civile (Indeci) ha ratificato la morte di 5 cittadini nel distretto di Chongos Bajo, avvalorando le prime stime.

Il nuovo bollettino segnala inoltre 21 feriti e più di 300 evacuati. Il responsabile dell’agenzia, Luis Vásquez, ha dichiarato: “Ad oggi è confermato il decesso di 5 persone. Abbiamo abitazioni distrutte in fase di valutazione, così come case danneggiate. Ci sono anche famiglie sfollate”.

Le autorità locali e le squadre di primo intervento del Centro Operativo di Emergenza Nazionale (Coen) continuano a scavare tra le macerie degli edifici collassati alla ricerca di eventuali dispersi. La popolazione rimasta senza casa è stata radunata nella piazza principale di Pumpunya. Il governo regionale sta distribuendo tende e coperte per fornire riparo a causa delle rigide temperature che interessano la zona. Il Ministero dell’Energia ha intanto reso nota l’interruzione della corrente elettrica in sette distretti, mentre le telecomunicazioni e la rete viaria risultano attive.