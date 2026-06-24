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Perù: commissione elettorale, Keiko Fujimori verso la vittoria

Keystone-SDA

La candidata di destra alle elezioni presidenziali in Perù, Keiko Fujimori, sembra essere la vincitrice del voto dopo aver ampliato il vantaggio sul suo rivale di sinistra Roberto Sanchez, che non potrà più essere colmato durante lo spoglio.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Con il 99,86% dei verbali scrutinati, Keiko Fujimori ha ottenuto il 50,12% dei voti contro il 49,88% di Sanchez, secondo i dati pubblicati dall’Ufficio nazionale per i processi elettorali.

La figlia dell’ex presidente Alberto Fujimori supera il suo rivale di oltre 43 mila voti, su più di 19 milioni di voti conteggiati. Restano da scrutinare 131 verbali, che rappresentano circa 39’300 voti, un numero insufficiente per consentire a Sanchez di recuperare il ritardo. Sanchez ha dichiarato che non riconoscerà un eventuale governo di Keiko Fujimori e ha denunciato che si è verificata una “grave violazione del processo elettorale”, in particolare durante il voto all’estero.

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