Democrazia diretta in Svizzera
Perù: Corte costituzionale ferma indagini su Boluarte

Keystone-SDA

La Corte costituzionale del Perù ha ordinato la sospensione immediata di tutte le inchieste in corso contro la presidente Dina Boluarte.

1 minuto

(Keystone-ATS) Nella sentenza si afferma che “i capi di Stato non possono essere indagati mentre sono in carica eccetto per reati per i quali la Costituzione ne prevede la rimozione”.

Il tribunale ha accolto in questo modo un ricorso della presidente che si trova al centro di diverse inchieste della Procura generale sia per la morte di almeno 59 persone durante l’ondata di proteste di dicembre del 2022 contro la rimozione e l’arresto dell’ex presidente Pedro Castillo oltre che per presunto arricchimento illecito.

La sentenza della Corte costituzionale stabilisce che tutti questi fascicoli rimarranno congelati fino al termine del mandato di Boluarte, il 28 luglio 2026.

