The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Perù: già 1600 i turisti evacuati dal Machu Picchu

Keystone-SDA

Proseguono le evacuazioni di turisti dall'area del sito archeologico peruviano di Machu Picchu a seguito delle forti proteste della popolazione locale che rivendica maggiori benefici dai proventi delle visite al sito.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo riferisce il rappresentante del Difensore Civico di Cusco, Oscar Luque, che stima in 1.600 il totale dei turisti evacuati durante una pausa concordata delle proteste che riprenderanno oggi.

Tra gli stranieri trasferiti, riferisce Luque, figurano cittadini francesi, giapponesi, americani, polacchi, brasiliani, tedeschi e portoghesi.

I disordini hanno preso il via lunedì con il blocco della ferrovia che collega Cusco con la cittadella incaica da parte della popolazione locale riunita nel ‘Fronte di Difesa degli Interessi di Machu Picchu’.

I manifestanti chiedono che una nuova compagnia si occupi del trasporto in autobus tra la stazione ferroviaria e il sito archeologico, dopo la scadenza di una concessione trentennale.

Patrimonio dell’Umanità dal 1983, Machu Picchu accoglie una media di 4.500 visitatori al giorno, tra cui un gran numero di stranieri.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
4 Mi piace
36 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
27 Mi piace
37 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR