Perù: manifestazione di protesta a Lima, 75 feriti

È di 75 feriti - tra cui 55 poliziotti - il bilancio degli scontri avvenuti a Lima nell'ambito di una manifestazione di protesta di giovani e collettivi sociali. Ci sono stati anche 10 arresti.

(Keystone-ATS) I dati sono stati comunicati dal presidente del Perù, José Jerí.

Gli scontri più violenti sono avvenuti all’esterno del Congresso. “Le telecamere della Polizia e del Comune di Lima serviranno a identificare i criminali che si sono infiltrati in una manifestazione pacifica per generare caos” ha scritto Jeri in un post su X.