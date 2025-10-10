Perù: Parlamento approva via libera a impeachment Boluarte

Keystone-SDA

Il Parlamento peruviano ha approvato misure per dare il via libera alla procedura di impeachment contro la presidente Dina Boluarte, mentre il Paese è alle prese con proteste antigovernative e difficoltà economiche.

1 minuto

(Keystone-ATS) La maggioranza dei parlamentari ha approvato quattro mozioni di vacanza presentate contro la leader 63enne, che accusano di “incapacità morale permanente” di ricoprire la carica assunta nel 2022, secondo quanto riportato da una trasmissione pubblica del voto.

I parlamentari peruviani hanno convocato Boluarte per un processo di impeachment poco prima di mezzanotte di ieri. Il presidente del Congresso José Jeri ha spiegato che “questa decisione sarà comunicata al presidente della Repubblica affinché possa esercitare personalmente il suo diritto alla difesa o essere assistita da un avvocato per un massimo di 60 minuti”.