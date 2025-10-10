Perù: Parlamento Peru approva impeachement, destituita Boluarte

Keystone-SDA

I legislatori peruviani hanno votato per mettere sotto accusa la presidente Dina Boluarte. Una schiacciante maggioranza di 118 legislatori su 122 ha votato a favore del suo impeachment, rimuovendola dalla presidenza, ha annunciato il leader del Congresso José Jeri.

(Keystone-ATS) Boluarte è stata criticata per non essere riuscita a contenere la criminalità e il suo mandato, iniziato a dicembre 2022, è stato segnato da proteste. Boluarte si è rifiutata di comparire davanti al Congresso per l’udienza notturna.

L’accusa di “incapacità morale permanente” è stato l’argomento centrale della mozione di impeachment e la successione presidenziale è immediatamente passata a Jerí, in conformità con le normative vigenti. Si tratta di uno degli episodi più clamorosi di rimozione presidenziale nella storia recente del Perù, in un contesto di grave crisi istituzionale e sociale.

Il processo di impeachment era iniziato ieri, quando un gruppo di deputati di diversi partiti ha presentato quattro mozioni contro Boluarte. Queste proposte, sostenute da almeno 34 parlamentari, citavano come motivazioni principali le gravi accuse di corruzione (tra cui il caso noto come “Rolexgate”) e l’incapacità dell’esecutivo di gestire la crescente insicurezza dei cittadini.

Lo stesso giorno, l’assemblea plenaria del Congresso ha ammesso le mozioni per l’esame dopo aver superato la soglia minima di 56 voti, aprendo la strada a un dibattito e a un processo di impeachment che si è concluso con il voto finale. Per approvare la rimozione della presidente, la legge richiedeva almeno 87 voti nel Congresso unicamerale composto da 130 membri, una cifra ampiamente superata nella sessione finale.

La destituzione di Boluarte è stata promossa dai partiti in parlamento (Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Podemos Perú, Avanza País, Acción Popular, Somos Perú, tra gli altri) che l’hanno mantenuta al potere per due anni e dieci mesi.