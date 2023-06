Perché il popolo svizzero si fida dello Stato

Paese stabile, valuta stabile, stile di vita stabile. Nel confronto internazionale, le cose sembrano filare lisce in Svizzera. Una ragione importante è la fiducia nelle istituzioni.

Benjamin von Wyl Benjamin von Wyl (Text), Andreas Gefe (Illustration)

Durante un viaggio in treno da o per Berna, a volte è possibile incontrare un membro del Governo svizzero, il Consiglio federale. Quasi sempre viaggia senza protezione speciale.

La fiducia nel Governo è più alta in Svizzera che in qualsiasi altro Paese dell'OCSE e, secondo lo studio del Politecnico federale di Zurigo (ETHZ) Sicurezza 2023Link esterno, è addirittura aumentata leggermente durante la pandemia.

Al contempo, la Svizzera è uno dei Paesi più stabili al mondo, sia politicamente che economicamente. La stabilità è un fattore legato a doppio filo con la fiducia nelle istituzioni.

Altrove nel mondo, negli ultimi anni la democrazia si è ridotta e Paesi come il Brasile e gli Stati Uniti hanno subito tentativi di colpo di stato.

Molte democrazie stanno lottando per sopravvivere. La Svizzera invece è stabile: qui i e le rappresentanti dei principali partiti, da sinistra a destra, continuano a governare insieme.

Del Governo ci si fida

La fiducia è anche un fattore di stabilità sociale. Dalla fondazione dello Stato nel 1848, solo una manciata di ministri ha dovuto abbandonare la carica contro la propria volontà. Nel Consiglio federale, sette persone guidano i sette ministeri del Paese - finora si sono succeduti 111 uomini e 10 donne. In Italia, dal 1946, hanno prestato giuramento non meno di 1'300 ministri.

L'Università di Berna ritiene che l'alto livello di fiducia nel Governo svizzero, cresciuto negli ultimi 20 anni, sia una delle ragioni di questa continuità.

In Svizzera, come in altre democrazie sviluppate, il Governo, il Parlamento e la magistratura si controllano a vicenda. Inoltre, i consiglieri e le consigliere federali devono regolarmente affrontare dei referendum. E la maggioranza dell'elettorato a volte dice no. Nell'immaginario elvetico, come sancisce anche la Costituzione, il sovrano è il popolo.

Fiducia nella polizia svizzera

In Svizzera ci si fida del Governo, dell'economia e dei tribunali. Tuttavia, a godere del più alto livello di fiducia è la polizia. Nello studio annuale dell'ETHZ, le forze dell'ordine ottengono regolarmente il primo posto nella classifica sulla fiducia. Questo nonostante le critiche rivolte alla polizia, ad esempio per quanto riguarda la proporzionalità delle operazioni durante le manifestazioni politiche o le accuse di profiling razziale.

Gli e le agenti di polizia sono addestrati ad adottare comportamenti volti a rafforzare la fiducia durante la loro formazione. "Come agente di polizia, si può fare un blocco del traffico in diversi modi", afferma Fabia Freienmuth, della Scuola di polizia della Svizzera orientale in un'intervista a SWI swissinfo.ch.

"Ci si può avvicinare al mezzo, incrociare le braccia e sentenziare: ˈBuongiorno, che infrazione abbiamo commesso oggi tanto per cambiare?ˈ". Freienmuth sbuffa per rendere l’idea.

Poi sorride e prosegue: "Si può agire anche diversamente così da mantenere la situazione calma, anziché provocare ulteriormente la persona che ci si trova di fronte". In questo modo l’intervento della polizia prende un’altra piega; l’interazione positiva, infatti, contribuisce a creare una base di fiducia per eventuali incontri futuri.

Gli agenti di polizia dovrebbero comportarsi in modo professionale anche in situazioni estreme: alla Scuola di polizia della Svizzera orientale, gli e le aspiranti agenti si esercitano in questo senso durante la loro formazione.

Altri sviluppi Altri sviluppi Così le nuove leve della polizia imparano ad agire nelle situazioni estreme Questo contenuto è stato pubblicato il 12 mag 2023 Abbiamo assistito a un’esercitazione presso la Scuola di polizia della Svizzera orientale.

Prosperità e franco svizzero

La Svizzera è uno Stato costituzionale funzionante con ampie libertà personali. Il sistema politico offre strumenti per evitare un'eccessiva concentrazione di potere nelle mani di singoli individui o partiti. Le persone residenti nel Paese possono difendersi dall'arbitrarietà. Le libertà di ricerca e di stampa godono di grande protezione. Tuttavia, esistono delle eccezioni, ad esempio nella legge bancaria.

Altri sviluppi Altri sviluppi Un segreto bancario che sta troppo stretto alla ricerca storica Questo contenuto è stato pubblicato il 20 feb 2023 Fino a un’epoca molto recente, i Paesi che cercavano di rintracciare chi evadeva il fisco si scontravano spesso con il segreto bancario svizzero.

La prosperità contribuisce al livello relativamente alto della fiducia. La stragrande maggioranza delle persone in Svizzera gode di sicurezza economica anche se va detto che poco meno del 15% della popolazione è vicino o al di sotto della soglia di povertà. Si soffre in particolare per l'aumento dei prezzi dei generi alimentari, dell'energia e dei beni di consumo.

Il fatto che l'anno scorso i prezzi in Svizzera siano aumentati meno che nei Paesi vicini è dovuto anche al franco svizzero, sorprendentemente stabile di fronte all'inflazione.

Altri sviluppi Altri sviluppi Luci e ombre del franco svizzero Questo contenuto è stato pubblicato il 18 mag 2023 La reputazione del franco svizzero è dovuta a una politica che spesso antepone la stabilità valutaria agli interessi dell'economia di esportazione.

Quando la fiducia si erode

Nel 2023, la Costituzione federale svizzera celebrerà il suo 175° anniversario. Al contempo, un'iniziativa popolare ne chiede una revisione totale.

Anche in Svizzera le istituzioni lottano per la legittimità e le autorità devono cercare attivamente la fiducia della popolazione.

I social media stanno mescolando le carte in tavola. Gli sfoghi populisti sono stati sovente integrati nella discussione, ma continuano a rappresentare una sfida per la Confederazione.

La Svizzera si trova a dover affrontare gli ostacoli comuni a tutte le democrazie e a dover dare una risposta alla seguente domanda: come mantenere e sviluppare la coesione sociale? La sua posizione di partenza, comunque, non è poi così male.

A cura di David Eugster.

