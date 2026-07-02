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Percorsi mountain-bike: UPI presenta nuova segnaletica

Keystone-SDA

Cinque colori diversi in base alla difficoltà e segnali per distinguere tre tipi di percorso. È la nuova segnaletica per i trail di mountain bike (MTB) in Svizzera, presentata oggi dall'Ufficio prevenzione infortuni (UPI).

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La novità, realizzata in collaborazione con SvizzeraMobile e l’Ufficio federale delle strade (USTRA), intende aiutare i ciclisti a scegliere il percorso adatto alle loro capacità ed evitare così cadute e infortuni, si legge in una nota odierna dell’UPI. Ogni anno, infatti, in Svizzera 16’000 persone si infortunano praticando la mountain bike, ad esempio a causa di un tracciato troppo ripido, con gradoni, troppe radici o curve strette.

I cinque livelli di difficoltà sono in ordine crescente verde, blu, rosso, nero e viola. Oltre al colore, ogni livello si distingue per la forma dei cartelli, in modo da agevolare chi ha problemi a distinguere i colori.

Inoltre tre simboli diversi permettono di distinguere i “single trail”, condivisi con i pedoni, e i percorsi per sole MTB, a loro volte distinti in percorsi tecnici stretti e su terreno naturale e “style trail” più larghi e realizzati artificialmente.

I single trail segnalati devono già essere muniti della nuova segnaletica e allo stesso tempo per i percorsi MTB è obbligatorio indicare il livello di difficoltà. Per questo motivo l’UPI raccomanda a Comuni e gestori di trail di tener conto fin da subito delle nuove prescrizioni.

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