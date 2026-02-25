Pernottamenti, il 2025 è stato un altro anno record

Anche il 2025 è stato un anno record per il turismo svizzero, il terzo consecutivo: sono stati registrati 43,9 milioni di pernottamenti, il 2,6% in più dei dodici mesi precedenti e il 10,9% in più del 2019 pre-pandemico.

(Keystone-ATS) Stando ai dati – ora definitivi – diffusi oggi dall’Ufficio federale di statistica (UST), da primato risultano essere sia il contributo degli ospiti stranieri (+3,7% a 22,8 milioni: sono stati superati i precedenti picchi del 2019 e del 2024) che la domanda indigena (+1,4% a 21,1 milioni: battuto il record del 2022).

Undici regioni turistiche su tredici hanno registrato una progressione: il maggiore dinamismo è stato mostrato da Basilea (+7,5%), mentre sul fronte opposto figura Berna (-0,9%). Oltre la media si trovano anche il Ticino (+3,7% a 2,5 milioni) e i Grigioni (+2,8% a 5,7 milioni). Sette regioni – tra cui Zurigo, Lago dei Quattro Cantoni, Ginevra e Vaud – hanno raggiunto i livelli più alti da oltre trent’anni.

Tornando alla domanda estera, gli europei hanno rappresentato più della metà di tutta la clientela da oltre confine (55,8%), con in primo piano la Germania (3,9 milioni, +2,0%). Al secondo posto fra i paesi di provenienza ci sono gli Stati Uniti (+5,4% a 3,7 milioni); già più staccati sono Regno Unito (+7,5% a 1,7 milioni), Francia (+2,4% a 1,5 milioni) e Italia (+4,8% a 0,9 milioni). Seguono immediatamente dopo i paesi del Golfo (stabili a 0,8 milioni) e la Cina (+9,3% a 0,8 milioni). Complessivamente l’Asia segna 4,5 milioni (+0,4%).

Il tasso netto di occupazione delle camere è stato del 56,8%, pari a un aumento di 1,7 punti rispetto al 2024: è stato così superato il primato del 2019 (55,2%). Delle tredici regioni turistiche, dieci hanno messo a referto un aumento: fra queste pure Ticino (da 49,3% a 50,8%) e Grigioni (da 50,4% a 53,0%). I valori più alti sono stati osservati a Ginevra (67,9%) e Basilea (60,3%).

I dati diffusi oggi dall’UST sono destinati a far piacere agli operatori, ma potrebbero anche dare nuovi argomenti a chi ritiene che in Svizzera vi sia un eccesso di turismo, come peraltro altrove nel mondo. Secondo l’organizzazione di promozione Svizzera Turismo – che spende milioni di franchi per attirare nuovi visitatori – non si può però parlare di sovraffollamento, bensì unicamente di problemi puntuali in poche località.