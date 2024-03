Pernottamenti: in febbraio +3% secondo la stima flash

1 minuto

(Keystone-ATS) I pernottamenti turistici continuano a crescere in Svizzera, anche dopo il 2023 da record.

La progressione rispetto al corrispondente periodo dell’anno scorso si è attestata in febbraio al 3,4%, stando a una prima stima pubblicata oggi pomeriggio dall’Ufficio federale di statistica (UST).

I turisti provenienti dall’estero hanno contribuito con un +9,2%, mentre la domanda indigena è scesa dell’1,0%. Non sono ancora note cifre assolute: sono state diffuse solo le tre percentuali indicate.

Il 2024 si conferma quindi con il segno più e in febbraio le notti appaiono essere aumentate in modo lievemente più marcato che in gennaio, quando l’incremento si era attestato al 2,2% (+4,0% domanda estera, +0,6% quella indigena).

I valori diffusi oggi fanno parte della statistica sperimentale Hesta-Flash. Per avere i numeri assoluti, i dati disaggregati regionali e tutte le altre informazioni a cui ha abituato l’UST bisognerà attendere l’8 aprile.