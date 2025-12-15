The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Pernottamenti giù dello 0,9% in novembre, è solo secondo calo 2025

Keystone-SDA

Dopo il record registrato nella stagione estiva il turismo svizzero fa un passo indietro.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) In novembre è stata registrata una flessione dei pernottamenti dello 0,9% rispetto al corrispondente periodo dell’anno scorso, stando a una prima stima pubblicata oggi pomeriggio dall’Ufficio federale di statistica (UST).

Si tratta del secondo arretramento mensile del 2025, dopo quello di febbraio, per un anno che sino a fine ottobre è stato complessivamente positivo (+2,1% a 37,9 milioni di notti).

A incidere sul risultato di novembre sono state le contrazioni sia della domanda indigena, scesa dello 0,6%, sia di quella degli ospiti provenienti dall’estero, in flessione dell’1,2%. Non sono ancora note cifre assolute: sono state diffuse solo le tre percentuali indicate.

I valori diffusi oggi fanno parte della statistica sperimentale Hesta-Flash. Per avere i numeri assoluti, i dati disaggregati regionali e tutte le altre informazioni a cui ha abituato l’UST bisognerà attendere il 15 gennaio.

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

