The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Pernottamenti in lieve calo in novembre, ma 2025 si annuncia record

Keystone-SDA

Dopo i fasti della stagione estiva 2025 il turismo svizzero ha fatto un piccolo passo indietro: in novembre sono stati registrati 2,3 milioni di pernottamenti, in flessione dello 0,3% rispetto al corrispondente periodo dell'anno scorso.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) La stessa contrazione dello 0,3% è stata rilevata sia per gli stranieri (a 1,1 milioni) che per gli ospiti indigeni (a 1,2 milioni), emerge dai dati pubblicati oggi dall’Ufficio federale di statistica (UST). A livello regionale arretrano il Ticino (-8,1% a 96’80) e i Grigioni (-6,7% a 123’500), mentre in positivo spicca la zona di Zurigo (+4,2% a 568’700).

Sommando i dati da gennaio a novembre si arriva a 40,2 milioni di pernottamenti, con un incremento su base annua dell’1,9%. L’aumento è stato determinato soprattutto da chi arriva dall’estero (+2,9% a 20,7 milioni), mentre più tiepidi sono apparsi gli svizzeri (+1,0% a 19,5 milioni).

Il 2025 è così destinato a presentare numeri da primato, come era già stato il caso nel 2024 e nel 2023. Le cifre faranno piacere agli operatori del settore, ma sono destinate a tenere vivo il dibattito tra coloro che denunciano una presenza turistica eccessiva anche in Svizzera, alla stessa stregua di un fenomeno riscontrabile in altre regioni del mondo. A questo scenario si somma il persistente afflusso migratorio. Entrambi gli elementi incrementano la pressione sui prezzi delle abitazioni, sulla rete dei trasporti e in generale sulla qualità della vita.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR