Pernottamenti in Svizzera: calo in aprile

Keystone-SDA

Il settore alberghiero svizzero in aprile ha registrato un numero di pernottamenti in flessione dell'1,1% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, ha comunicato oggi l'Ufficio federale di statistica (UST) sulla base di una prima stima.

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(Keystone-ATS) Il calo è stato determinato da una minore presenza di visitatori provenienti dall’estero.

Il numero di pernottamenti degli ospiti stranieri è sceso del 5,9% mentre è aumentato quello degli svizzeri che ha segnato un +4,2%.

Nel complesso, l’inizio dell’anno turistico 2026 è stato altalenante. Nei primi due mesi, il settore alberghiero svizzero aveva ancora proseguito sulla scia del record dell’anno precedente. A marzo, tuttavia, i pernottamenti hanno subito un crollo di oltre il 5%. Nel mese di aprile, però, i dati indicano nuovamente una stabilizzazione rispetto a marzo.

Per la stagione estiva, Svizzera Turismo si è recentemente mostrata cautamente ottimista. Nonostante le incertezze geopolitiche, l’organizzazione prevede una domanda stabile. Per l’intero anno 2026 si prevede un leggero calo del 2-3% rispetto all’anno record 2025.

L’UST pubblicherà una seconda stima per il mese di aprile il 26 maggio. I dati definitivi e assoluti seguiranno l’8 giugno.