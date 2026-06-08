The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia svizzera
Guerre dell’informazione
Democrazia digitale
Elezioni mondiali
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter
Quinta Svizzera
Comunità degli Svizzeri all'estero
Politica svizzera
Emigrazione
La Svizzera insolita
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Restate in contatto con la Svizzera

Pernottamenti record in stagione invernale, aumento anche in Ticino

Pernottamenti record in stagione invernale, aumento anche in Ticino
Pernottamenti record in stagione invernale, aumento anche in Ticino Keystone-SDA

Numeri record per il turismo svizzero nella stagione invernale 2025/2026, cioè nel semestre che va da inizio novembre a fine aprile: sono stati registrati 18,7 milioni di pernottamenti, il dato più alto mai osservato.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Forte aumento anche in Ticino (+7,2%), mentre i Grigioni marciano sul posto (+0,1%).

Stando ai dati diffusi stamani dall’Ufficio federale di statistica (UST), a livello nazionale si registra una progressione del 1,1% rispetto all’analogo periodo del 2024/2025, che era già stato da primato. A trainare il comparto sono stati gli ospiti svizzeri, che segnano +1,6% a 9,5 milioni di notti, superando i livelli record osservati nelle ultime quattro stagioni invernali. La domanda estera è cresciuta di poco (+0,5%), ma con 9,3 milioni ha comunque raggiunto il livello più alto dalla stagione invernale 2007/2008.

Tre regioni elvetiche si sono particolarmente distinte per la loro crescita: il Ticino (+7,2%, pari a +49’000 pernottamenti), Ginevra (+2,5%, +42’000) e Zurigo (+1,6%, +51’000). Meno marcata è la crescita del Vallese (+0,7%, +15’000), mentre nei Grigioni la domanda è rimasta stabile (+0,1%, +2’800).

Tornando alla componente straniera, va sottolineato che i pernottamenti sono aumentati in sette regioni sulle tredici definite dall’UST. In questo caso, l’incremento più consistente è stato registrato nei Grigioni (+5%, +57’000). Quanto alla domanda indigena, essa è aumentata in nove regioni: Zurigo ha messo a referto l’incremento maggiore (+4,4%, +54’000).

L’UST ha pubblicato anche i dati dei pernottamenti mensili: gli aumenti più consistenti sono stati registrati nei mesi di dicembre 2025 (+5,9 %) e aprile 2026 (+5,1 %), mentre marzo si è invece contraddistinto per un calo significativo (-5,7%).

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR