Petizione chiede a governo più protezione giovani sui social media.

Le piattaforme di social media comportano alti rischi di dipendenza, ciberbullismo e manipolazione commerciale: non dovrebbero essere accessibili a minori sotto i 16 anni. Lo chiede l'associazione no-profit NextGen4Impact in una petizione al Consiglio federale.

2 minuti

(Keystone-ATS) Il testo, corredato di 60.000 firme, è stato consegnato oggi. “Ci vuole un chiaro limite d’età per proteggere i minori da dipendenze, ciberbullismo e manipolazione commerciale”, si legge in una nota diffusa dall’associazione.

Sempre più bambini in età scolare elementare sono online ogni giorno. “Il ciberbullismo, il cibergrooming e gli abusi sono in aumento, con conseguenze talvolta fatali per bambini e giovani”. Tuttavia, la quantità di “likes” e “follower” su TikTok, Instagram e simili non dovrebbero determinare l’autostima di un minore, sottolinea NextGen4Impact.

È quindi giunto il momento che la politica agisca e adatti la legislazione alla realtà digitale quotidiana. Un divieto da solo non eliminerà i rischi, ma contribuirà a sensibilizzare sulle insidie della rete. Servono segnali chiari, simili a quelli previsti per la protezione dei giovani riguardo all’alcol.

“Del resto, anche il Consiglio federale a febbraio 2025 ha annunciato che in un rapporto valuterà se un divieto o una restrizione dei social media per under 16 sia sensato”, si legge ancora. Due iniziative parlamentari avevano già richiesto un’analisi in tal senso.

La petizione è sostenuta dalla consigliera nazionale zurighese dell’UDC Nina Fehr Düsel, dall’imprenditrice Friederike von Waldenfels, dal network svizzero degli insegnanti, da Associazione svizzera per l’infanzia senza smartphone (SfKS) e da Human Change.

NextGen4Impact, secondo quanto indicato nella nota, è un’organizzazione indipendente con sede in Svizzera che si impegna per il futuro di bambini e giovani, “ripensando l’educazione nell’era della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale”. La petizione è stata lanciata su Campax.

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
4 Mi piace
36 Commenti
Visualizza la discussione

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
27 Mi piace
37 Commenti
Visualizza la discussione

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
