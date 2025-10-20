The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Petro attacca Trump, ‘maleducato e ignorante verso la Colombia’

Keystone-SDA

Il presidente della Colombia Gustavo Petro alza ulteriormente il tono dello scontro con Washington attaccando frontalmente Donald Trump definendolo "maleducato e ignorante verso la Colombia" per le recenti accuse di collusioni con il narcotraffico.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) In un post su X, il capo di Stato definisce sottolinea che “mai la Colombia è stata irrispettosa con gli Usa, anzi ha sempre apprezzato la loro cultura” ma rimarca la distanza ideologica da Trump. “Io non faccio affari come lei, sono socialista, credo nell’aiuto e nel bene comune”, afferma. “Non sono un uomo d’affari, e ancor meno sono un narcotrafficante, nel mio cuore non c’è avidità”, né la “brama tipica del capitalismo e dei mafiosi”.

Le dichiarazioni giungono dopo giorni di tensioni crescenti. Trump aveva accusato Petro di favorire la produzione massiccia di droga e minacciato dazi e tagli agli aiuti statunitensi. Bogotà ha reagito richiamando l’ambasciatore negli Stati Uniti e valutando ulteriori misure diplomatiche. Il duello verbale apre un nuovo fronte nelle relazioni già messe alla prova da divergenze sulla strategia antidroga.

