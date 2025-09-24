Pezeshkian a Onu, Iran non proverà mai avere bomba nucleare

Keystone-SDA

"L'Iran non ha mai cercato e non proverà mai a costruire la bomba nucleare, non cercheremo mai armi di distruzione di massa".

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo ha detto il presidente iraniano Masoud Pezeshkian parlando all’80esima Assemblea Generale Onu. Il leader di Teheran ha accusato l’Europa di “dipingere falsamente se stessa come parte in regola” con l’accordo sul nucleare.

“Nessuno nel mondo – ha poi detto Masoud Pezeshkian – è al sicuro dall’aggressione del regime israeliano. Puntano a imporre la pace con la forza”, ha affermato, definendo il premier Benjamin Netanyahu “un criminale”. Il leader di Teheran ha ricordato quello che non va nel mondo, dal genocidio a Gaza agli attacchi di Israele e Usa all’Iran che, ha detto, sono stati “un grave tradimento della diplomazia”.