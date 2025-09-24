The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
Democrazia diretta in Svizzera
Pezeshkian a Onu, Iran non proverà mai avere bomba nucleare

"L'Iran non ha mai cercato e non proverà mai a costruire la bomba nucleare, non cercheremo mai armi di distruzione di massa".

(Keystone-ATS) Lo ha detto il presidente iraniano Masoud Pezeshkian parlando all’80esima Assemblea Generale Onu. Il leader di Teheran ha accusato l’Europa di “dipingere falsamente se stessa come parte in regola” con l’accordo sul nucleare.

“Nessuno nel mondo – ha poi detto Masoud Pezeshkian – è al sicuro dall’aggressione del regime israeliano. Puntano a imporre la pace con la forza”, ha affermato, definendo il premier Benjamin Netanyahu “un criminale”. Il leader di Teheran ha ricordato quello che non va nel mondo, dal genocidio a Gaza agli attacchi di Israele e Usa all’Iran che, ha detto, sono stati “un grave tradimento della diplomazia”.

