PFAS: la maggioranza vuole più regole

PFAS: la maggioranza vuole più regole Keystone-SDA

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La popolazione considera il gruppo di sostanze chimiche PFAS un rischio per l'uomo e l'ambiente.

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(Keystone-ATS) Una maggioranza è quindi favorevole a una regolamentazione più rigorosa, secondo quanto mostrano i risultati dell’ultimo sondaggio sul tema ambientale condotto dal Politecnico federale di Zurigo (ETH) e dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM).

Particolarmente ampio è stato il consenso per l’obbligo di etichettatura per i prodotti contenenti sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS). Inoltre, un’ampia maggioranza dei 5’893 intervistati si è espressa a favore di valori limite più rigorosi per gli alimenti e l’acqua potabile, hanno annunciato oggi in maniera congiunta UFAM ed ETH.

Tuttavia, l’elevata consapevolezza dei rischi legati agli effetti delle PFAS su uomo e ambiente non si traduce quasi per nulla in un cambiamento delle abitudini di consumo. Oltre il 60% ha dichiarato che la possibile presenza di PFAS nei prodotti non influenza la propria decisione di acquisto. Quale motivo principale, gli intervistati hanno indicato di non sapere in quali prodotti siano presenti questi composti chimici.

Sebbene poco più di una persona su due abbia già sentito parlare delle PFAS, la grande maggioranza di coloro che conoscono il termine valuta le proprie conoscenze in materia come medie o scarse. L’accumulo di queste sostanze nella carne, nelle verdure, nei latticini e nella frutta viene percepito in misura minima rispetto a quello nel suolo e nelle acque sotterranee.

Sempre secondo il sondaggio, in caso di regolamentazione i consumatori sarebbero disposti ad accettare una scelta di prodotti più limitata e prezzi più elevati. Una minore qualità dei prodotti, invece, non ha ottenuto il sostegno della maggioranza.

Le PFAS sono un gruppo di oltre 10’000 sostanze chimiche sintetiche che, grazie alle loro proprietà idrorepellenti, oleorepellenti e antisporco, sono presenti in numerosi prodotti di uso quotidiano e finiscono così anche nell’ambiente. A causa della loro estrema persistenza, vengono anche definite “sostanze chimiche eterne”.

Il sondaggio è rappresentativo della popolazione residente in Svizzera di età superiore ai 18 anni.