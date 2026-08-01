The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizzato

Accedi per aggiungere temi al tuo feed.

Iscriviti ora
Elenco dei preferiti

Accedi per aggiungere articoli alla tua lista salvata.

Iscriviti ora
Democrazia svizzera
Guerre dell’informazione
Democrazia digitale
Elezioni mondiali
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter
Comunità degli Svizzeri all'estero
Politica svizzera
Emigrazione
La Svizzera insolita
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Restate in contatto con la Svizzera

Pfyn (TG): moto contro pedoni, due morti

Keystone-SDA

Due uomini hanno perso la vita la scorsa notte a Pfyn (TG), in seguito a una collisione tra un motociclista e un gruppo di pedoni. Un altro uomo, gravemente ferito, è stato trasportato in elicottero all'ospedale.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) L’incidente è avvenuto intorno all’1.30 sulla strada principale del villaggio nella periferia di Frauanfeld. Stando a una nota della polizia turgoviese, il motociclista di 27 anni si è scontrato all’altezza di Zieglerwiese con i pedoni, che procedevano nella stessa direzione, provenienti da Müllheim e diretti a Pfyn.

Le vittime sono il motociclista svizzero e un pedone polacco di 31 anni. Un polacco di 38 anni, gravemente ferito, è stato trasportato in ospedale dalla Rega dopo le prime cure ricevute sul posto. Per chiarire le cause dell’incidente è intervenuta anche la polizia scientifica.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR