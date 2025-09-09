The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Più di una dozzina di lupi uccisi illegalmente in Svizzera

Secondo le statistiche della fondazione per la protezione degli animali selvatici Kora e trasmesse dal Gruppo Lupo Svizzera (GLS), dal 1999 in Svizzera sono stati uccisi illegalmente 13 lupi. Nove casi si sono verificati nella Svizzera francese: sette in Vallese, uno nel Canton Friburgo e di recente uno nel Canton Vaud. Tre invece nel Canton Grigioni.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il primo caso risale al 25 novembre 1999 nel Canton Vallese. 16 anni dopo, il 3 gennaio 2014, viene registrato il primo caso di bracconaggio di un lupo nel Canton Grigioni, il secondo segue poche settimane dopo. Il terzo avviene il 14 marzo 2016.

Nell’estate del 2023 è stato eliminato un lupo senza autorizzazione nel Canton San Gallo. L’ultima uccisione illegale risale al 4 gennaio 2024 nel Canton Vaud.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
16 Mi piace
20 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
34 Mi piace
66 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
13 Mi piace
11 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR