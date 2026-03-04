The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Più donne dirigenti nelle aziende svizzere

Keystone-SDA

Aumenta in Svizzera la quota di donne in posizioni dirigenziali, perlomeno in un'ottica di lungo periodo.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Nel 2025 essa si è attestata al 28,7% nelle direzioni e al 25,0% nei consigli di amministrazione (Cda), a fronte di rispettivamente 25,7% e 22,2% registrati dieci anni prima, nel 2015. In confronto al 2024 si registra per contro solo una lieve incremento, di 0,3 punti percentuali in entrambi gli ambiti.

È quanto emerge da un’analisi sui dati del registro di commercio pubblicata oggi da Crif, società attiva nel campo dell’azione antifrode, dei controlli di solvibilità e dell’informazione per aziende e privati.

Con una quota del 30,7% Glarona è il cantone che presenta la più alta percentuale di donne nelle direzioni, seguito da Zurigo, Argovia e Turgovia (tutti 30,2%). Nella parta bassa di una classifica comunque corta si trovano Grigioni (27,5%, +0,3 punti in un anno) e Ticino (26,8%, +0,2 punti); chiudono Friburgo (25,8%) e Zugo (25,6%). Se si sposta invece l’attenzione sui Cda, il Ticino (23,8%, +0,1 punti) si attesta al 21esimo posto e i Grigioni (24,7%, +0,3 punti) al 15esimo, in una graduatoria aperta da Basilea Città (26,7%) e chiusa da Zugo (19,8%).

La presenza di donne nei piani alti aziendali varia anche sensibilmente a seconda del settore economico. I rami dei servizi personali (63%), come ad esempio saloni di parrucchiere e centri estetici, delle confezione di articoli di abbigliamento (54%) e dei servizi veterinari (52%) vedono una predominanza femminile nelle direzioni.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR