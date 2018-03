Pizza Hut scompare dalla Svizzera

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 novembre 2004 9.25 24 novembre 2004 - 09:25

Di insegne come questa, in Svizzera non se ne vedranno più (Keystone)

La catena di sei ristoranti svizzeri Pizza Hut è fallita, dopo che non si è trovato nessun investitore disposto a riprendere la celebre marca americana.

La scomparsa delle sei filiali svizzere della più grande catena di pizzerie del mondo comporta la perdita di un centinaio di posti di lavoro.

La catena di sei ristoranti svizzeri Pizza Hut è in fallimento. I responsabili non sono riusciti a trovare nessun investitore interessato. Il naufragio si traduce nella perdita di un centinaio di posti di lavoro.



Il fallimento è stato decretato martedì dalla giustizia ginevrina, ha comunicato Dominique Grosbéty, commissario del concordato della società.



Pizza Hut conta tre ristoranti a Ginevra, uno a Losanna, uno a Zurigo e uno a Basilea.



Le filiali di Berna e Rickenbach (SO) avevano già depositato il bilancio due mesi fa. Le difficoltà della catena di ristoranti avevano già condotto i vertici a chiedere una moratoria concordataria lo scorso marzo.

Sono mancati i crediti bancari

«Durante due mesi, abbiamo avuto contatti con parecchi interessati, tra cui anche gruppi importanti. Per questo abbiamo ottenuto la moratoria concordataria», ha dichiarato Grosbéty. Ma in questi ultimi giorni, era rimasto in lizza un solo investitore.



«E l'affare non ha potuto essere concluso, per mancanza di crediti bancari. Il fallimento era quindi inevitabile», ha commentato il commissario del concordato.



L'inventario dei ristoranti, che chiudono in questi giorni, sarà quindi venduto in modo indipendente. In tal modo, tutto sarà ceduto sotto il vero valore, sottolinea Grosbéty, che non ha voluto comunicare l'ammontare del debito.



Quest'anno il giro d'affari in Svizzera dei locali di Pizza Hut si è aggirato sui 10 milioni di franchi. Il concetto della catena ha origine negli Stati Uniti, dove dal 1958 lavora in franchising. Attualmente è la più grande catena di pizzerie al mondo, presente in 84 paesi.



swissinfo e agenzie

In breve Il concetto della catena Pizza Hut, basato sulla gestione in franchising, è nato negli Stati Uniti nel 1958.



Pizza Hut è nel frattempo diventata la più grande catena di pizzerie al mondo ed è presente in 84 paesi.



La catena si era insediata in Svizzera 16 anni fa e nel momento di maggior successo contava 10 ristoranti. Fine della finestrella

Link

Neuer Inhalt Horizontal Line