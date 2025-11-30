Pkk, ‘stop negoziati pace finché Ankara non libera Ocalan’

Keystone-SDA

La guerriglia curda del Pkk non proseguirà i negoziati di pace con Ankara, ritenendo che sia ora il turno della Turchia di agire e liberare il suo storico leader Abdullah Ocalan. Lo ha dichiarato uno dei suoi comandanti all'Afp.

(Keystone-ATS) “Abbiamo fatto ciò che ci è stato chiesto. Ora è il turno dello Stato turco. In Turchia ci sono state discussioni, ma nessun progresso concreto. Ora aspettiamo che lo Stato turco prenda provvedimenti e che sia lui a fare i (prossimi) passi”, ha dichiarato il comandante Amed Malazgirt, aggiungendo che la prima richiesta del gruppo è “la libertà del leader Apo”, riferendosi a Ocalan, detenuto dal 1999.