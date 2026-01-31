PLR, giro di vite contro la criminalità

Riunito in assemblea a Ginevra, il PLR intende lanciare un'offensiva anticriminalità: dodici le rivendicazioni incluse nel documento programmatico adottato oggi.

(Keystone-ATS) Tra di esse figura l’abolizione della condizionale per i reati violenti e sessuali, l’aumento dell’organico della polizia e della magistratura e il prolungamento della detenzione preventiva a 48 ore.

“La sicurezza dei cittadini deve tornare ad essere una priorità”, ha dichiarato la consigliera nazionale Jacqueline de Quattro (PLR/VD) davanti ai circa 300 delegati.

Per il consigliere di Stato bernese Philippe Müller, il diritto d’asilo non deve venir strumentalizzato “per coprire attività criminali”. Controlli più rapidi alle frontiere, mantenimento degli accordi di Schengen e Dublino minacciati dall’iniziativa dell’UDC “No a una Svizzera con 10 milioni” e rafforzamento degli accordi di riammissione figurano tra le rivendicazioni liberali-radicali.

Di fronte a un sistema giudiziario che si concentra sui diritti dei delinquenti, il partito sostiene pene detentive effettive, l’introduzione della sorveglianza elettronica per gli autori di alcuni reati violenti e la tolleranza zero per il traffico di droga.

Senza voler piacere a tutti, il PLR si posiziona come una forza politica pragmatica e realista, ha affermato in apertura dell’assemblea il suo copresidente, il consigliere agli Stati Benjamin Mühlemann (GL), prima di criticare una retorica sempre più chiassosa nel mondo politico. “Non costruiremo il Paese con invettive, ma con il dibattito”, ha sottolineato.

“Non vogliamo promesse populiste”, ha proseguito la copresidente Susanne Vincenz-Stauffacher (PLR/SG), puntando il dito contro la sinistra e l’UDC, ma anche contro il Centro, che a suo dire “si sta sempre più schierando con il gruppo degli assistiti” con l’obiettivo di conquistare un secondo seggio in Consiglio federale alle prossime elezioni federali. “Non vogliamo un Consiglio federale a maggioranza di sinistra. Vinceremo le elezioni”, ha assicurato la consigliera nazionale.