The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

PLR: Damian Müller non vuole diventare presidente

Keystone-SDA

Il consigliere agli Stati lucernese Damian Müller non vuole diventare presidente del PLR. Lo ha annunciato questa sera. Come noto, una commissione interna del partito si occupa della successione di Thierry Burkart e accetta candidature fino al 20 agosto.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Müller rappresenta il suo cantone agli Stati dal 2015 ed era considerato uno dei grandi favoriti per la presidenza dei liberali-radicali. La notizia della sua rinuncia è stata data dalle testate di CH Media.

Il lucernese non vuole diventare un politico a tempo pieno ma restare attivo anche nel mondo del lavoro, ha detto il diretto interessato.

La rinuncia non è stata una decisione facile, ha affermato Müller alla “Tagesschau” della SRF. Per diventare presidente serve una dedizione a tempo pieno e “col mandato agli Stati e con la mia professione, non ci sarebbe stato spazio. Bisogna essere onesti con sé stessi”, ha evidenziato.

L’attuale presidente Thierry Burkart si è dimesso dopo quattro anni per ottobre. Finora nessuno ha ufficialmente dato la propria disponibilità a prendere il suo posto.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
8 Mi piace
9 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
28 Mi piace
54 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
11 Mi piace
11 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR