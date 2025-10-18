PLR: delegati decidono su accordi Ue
Il PLR vuole chiarire oggi, all'assemblea dei delegati a Berna, la posizione riguardo agli accordi con l'Ue. Verrà inoltre decisa la nuova presidenza del partito.
(Keystone-ATS) La scelta sui rapporti con l’Europa va interpretata come indicazione in vista di una votazione popolare. I delegati si dichiareranno favorevoli o contrari al pacchetto di accordi e decideranno se richiedere la doppia maggioranza di popolo e Cantoni.
Il dibattito si preannuncia acceso. I favorevoli all’accordo sottolineano i lati positivi dei bilaterali già esistenti, mentre i contrari temono una perdita di sovranità.
I delegati, riuniti allo stadio di Wankdorf, decideranno poi chi dirigerà in futuro il partito. La consigliera nazionale sangallese Susanne Vincenz-Stauffacher e il consigliere agli Stati glaronese Benjamin Mühlemann si sono presentati per una co-presidenza.