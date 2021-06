PLR: nuovo presidente sarà eletto il 2 ottobre

I candidati alla successione di Petra Gössi (nella foto) dovranno farsi avanti entro il 15 agosto. Keystone/PETER KLAUNZER sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 giugno 2021 - 19:57

(Keystone-ATS)

Il nuovo presidente del Partito liberale radicale (PLR) sarà eletto il 2 ottobre. La data limite per il deposito delle candidature è fissata al 15 agosto e in settembre si terranno le audizioni.

Stando a una nota diffusa in serata, una commissione cerca presieduta da Saskia Schenker, rappresentante dei cantoni in seno al comitato direttivo del PLR e presidente della sezione di Basilea Campagna, è stata incaricata oggi dalla Conferenza dei presidenti cantonali del partito di condurre la procedura per la ricerca del successore di Petra Gössi, la quale aveva annunciato le sue dimissioni una decina di giorni fa.