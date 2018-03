Il britannico Lewis Hamilton, vincitore sul traguardo, è stato retrogradato al 3° posto a causa di una penalità di 25". La direzione della gara ha stabilito che il pilota della McLaren ha tratto irregolarmente vantaggio dal taglio di chicane mentre sorpassava Kimi Raikkonnen, gli ha dato un vantaggio irregolare. I giudici hanno preso la decisione dopo aver visionato il filmato. Quinto alla griglia di partenza, Nick Heidfeld non ha fatto una corsa esaltante, ma ha saputo approfittare degli errori degli altri. Per il tedesco quello di Spa Francorchamps è stato l'undicesimo podio della carriera. L'altro pilota della BMW-Sauber, il polacco Robert Kubica, ha concluso la competizione in sesta posizione. La scuderia elvetico-germanica punta ora al 3° posto della classifica dei costruttori, alle spalle della Ferrari e della McLaren. La scuderia Sauber era stata fondata nel 1970 dal pilota svizzero Peter Sauber. Rilevata dal costruttore tedesco BMW, dal 2006 partecipa ai Gran Premi con il nome BMW Sauber. La sede della squadra è a Hinwil, nel canton Zurigo.

Podio "svizzero" a Spa Francorchamps 07 settembre 2008 - 19:30 Il brasiliano Felipe Massa (Ferrari) ha vinto domenica il Gran Premio del Belgio di Formula 1. Secondo il tedesco Nick Heidfeld della scuderia elvetico-germanica BMW-Sauber. Il britannico Lewis Hamilton, vincitore sul traguardo, è stato retrogradato al 3° posto a causa di una penalità di 25". La direzione della gara ha stabilito che il pilota della McLaren ha tratto irregolarmente vantaggio dal taglio di chicane mentre sorpassava Kimi Raikkonnen, gli ha dato un vantaggio irregolare. I giudici hanno preso la decisione dopo aver visionato il filmato. Quinto alla griglia di partenza, Nick Heidfeld non ha fatto una corsa esaltante, ma ha saputo approfittare degli errori degli altri. Per il tedesco quello di Spa Francorchamps è stato l'undicesimo podio della carriera. L'altro pilota della BMW-Sauber, il polacco Robert Kubica, ha concluso la competizione in sesta posizione. La scuderia elvetico-germanica punta ora al 3° posto della classifica dei costruttori, alle spalle della Ferrari e della McLaren. La scuderia Sauber era stata fondata nel 1970 dal pilota svizzero Peter Sauber. Rilevata dal costruttore tedesco BMW, dal 2006 partecipa ai Gran Premi con il nome BMW Sauber. La sede della squadra è a Hinwil, nel canton Zurigo.