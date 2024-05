“Abbiamo troppi ospedali”: il nostro dibattito sulle due iniziative sui premi sanitari

Sempre più persone in Svizzera faticano a pagare i premi della propria assicurazione malattia. I costi del sistema sanitario elvetico sono aumentati senza controllo per anni. Cosa bisogna fare?

Il 9 giugno il popolo svizzero si esprimerà su due iniziative popolari che riguardano i costi della sanità. Entrambe vogliono ridurre l’onere dei premi dell’assicurazione malattia obbligatoria. La prima, lanciata dal Partito socialista (PS) vuole limitarli a un massimo del 10% del reddito.

La seconda, del Centro, vuole imporre alle autorità di intervenire per ridurre i costi nel caso in cui premi aumentino del 20% in più rispetto ai salari su un anno.

Qual è la soluzione giusta? E ce n’è una in assoluto?

Nel nostro dibattito filmato “Let’s Talk”, ne discutiamo con:

Sarah Wyss, consigliera nazionale del PS. Si occupa di politica sanitaria da 15 anni.

Patrick Hässig, consigliere nazionale del Partito verde liberale (PVL, centro-destra ecologista). Lavora come assistente al pronto soccorso dell’ospedale Triemli di Zurigo.

Marc Rüdisüli, presidente della sezione giovanile del Centro.

Il tema vi interessa? Discutetene direttamente con noi e con la nostra comunità di lettori e lettrici da tutto il mondo nel nostro dibattito:

