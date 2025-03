Chi per sostituire la ministra della difesa Viola Amherd: il leader dei contadini o un uomo riservato che padroneggia i dossier?

Il 12 marzo l'Assemblea federale deciderà chi tra Markus Ritter (a sinistra) o Markus Pfister succederà a Viola Amherd in Consiglio federale. Keystone / Peter Klaunzer

La corsa alla successione della ministra del Centro Viola Amherd si sta rivelando più serrata del previsto. Markus Ritter, consigliere nazionale da oltre un decennio e a capo dell'influente lobby contadina, è il favorito. Il ministro della sanità del Canton Zugo, Martin Pfister, potrebbe tuttavia sorprendere tutti.

Katy Romy

Corrispondente a Palazzo federale per SWI swissinfo.ch, decodifico la politica federale per le svizzere e gli svizzeri all’estero. Dopo gli studi presso l’Accademia di giornalismo e dei media dell’Università di Neuchâtel, il mio percorso professionale mi ha dapprima portato nei media regionali, nelle redazioni del Journal du Jura, di Canal 3 e di Radio Jura bernois. Dal 2015, lavoro nella redazione multilingue di SWI swissinfo.ch, dove continuo a svolgere il mio mestiere con passione.

Quasi un’ora prima di presentarsi all’assemblea dei delegati del Centro, Markus Ritter si trova già al bar, intento a discutere con gli attivisti e le attiviste del suo partito. Il suo rivale, Martin Pfister, arriva dieci minuti prima dell’inizio della manifestazione organizzata a fine febbraio presso il Centro congressi di Visp (Vallese), saluta brevemente le persone presenti e si dirige direttamente al suo posto.

L’aneddoto mostra che i due candidati ufficiali del Centro per succedere alla ministra della Difesa uscente Viola Amherd si differenziano più nella forma che nella sostanza.

Sulla sostanza, i due uomini esprimono posizioni simili sui principali temi politici del momento. Entrambi hanno riconosciuto l’importanza degli accordi con l’Unione Europea, sottolineando la necessità di esaminare tre punti: la protezione dei salari, la clausola di salvaguardia in materia di immigrazione e il sistema di risoluzione delle controversie.

Sulla forma, Markus Ritter è descritto come un formidabile lobbista, mentre Martin Pfister si presenta come una forza tranquilla.

Queste caratteristiche sono considerate come punti di forza da alcuni parlamentari, mentre altri le vedono come difetti. Avranno un ruolo cruciale quando l’Assemblea federale si pronuncerà il 12 marzo.

Markus Ritter, influente ma divisivo

“Ho buoni amici a Berna, ma anche persone con cui ho avuto discussioni politiche difficili”, risponde Markus Ritter quando gli chiediamo se il suo status di favorito gli garantisca un posto nel Governo.

A 57 anni, il sangallese è un peso massimo della politica federale. Eletto al Consiglio nazionaleCollegamento esterno (Camera bassa del Parlamento) nel 2011, è membro della potente Commissione dell’economia e dei tributi e presiede l’Unione svizzera dei contadini (USP) da 13 anni.

Grazie a quest’ultimo ruolo, ha sviluppato una vasta rete a Berna e si è affermato come uno dei parlamentari più influenti. Le sue qualità di lobbista per il mondo agricolo sono lodate ben oltre i ranghi del suo partito.

A capo dell’Unione svizzera dei contadini, Markus Ritter difende con le unghie e con i denti gli interessi del mondo agricolo. Keystone / Gian Ehrenzeller

La senatrice del Partito liberale radicale (PLR / destra) Jacqueline de Quattro lo descrive come “formidabile ed efficace” in questo ruolo. “È riuscito a convincerci tutti una volta o l’altra e ci riuscirà ancora”, commenta. La parlamentae vodese elogia le sue competenze e la sua “forza di carattere”, ma ritiene che il Consiglio federale non abbia bisogno di un lobbista in capo.

Markus Ritter si dichiara motivato a riprendere il Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), attualmente gestito dalla consigliera federale dimissionaria. Non ha paura dei problemi con cui è confrontato in particolare l’esercito: progetti in ritardo, superamenti di budget e dimissioni successive del capo dell’esercito e del direttore del servizio di intelligence. “È qui che si trovano i compiti più interessanti”, afferma con convinzione.

In un contesto geopolitico in cui gli Stati Uniti si stanno allontanando dall’Europa, sostiene una “neutralità armata forte”. “Mi impegnerò per ripristinare la capacità di difesa del nostro esercito. Questa è la grande sfida”, dichiara.

Jaqueline de Quattro non è però convinta che il leader dei contadini sia pronto a cambiare costume e impegnarsi a lungo termine per la difesa. “Temo che Markus Ritter riprenda alla prima occasione la direzione del Dipartimento dell’economia, dal quale dipende l’Ufficio dell’agricoltura. Il suo cuore batte per l’agricoltura e non potrà resistere. Tuttavia, abbiamo bisogno di stabilità al DDPS”, afferma la senatrice.

A Palazzo federale, Markus Ritter è conosciuto come “un formidabile lobbista” Keystone / Anthony Anex

Come lui stesso ammette, Markus Ritter si è fatto degli avversari a Palazzo federale. In particolare nel campo ambientalista. Il deputato dei Verdi Christophe Clivaz afferma che “Markus Ritter nutre da anni un rancore nei confronti degli ambientalisti, a causa di una campagna di informazione sui pesticidi”.

Ritter ha combattuto diversi progetti portati avanti dai Verdi, sottolinea il deputato vallesano, menzionando in particolare il controprogetto all’iniziativa sulla biodiversità, bocciato dal Parlamento. “Sta conducendo una lotta di fondo contro le organizzazioni ambientaliste”, sostiene Clivaz.

Un rancore che può sembrare paradossale, dal momento che Markus Ritter, contadino di formazione, gestisce un’azienda agricola biologica. Ha ceduto la gestione operativa della sua fattoria ai suoi due figli alcuni anni fa, ma dà loro regolarmente una mano.

“Conosco molti svizzeri all’estero che lavoranno nell’agricoltura in Canada, negli Stati Unite o in Sud America”. Markus Ritter

Se diventasse consigliere federale, continuerebbe a dedicare il suo tempo libero all’azienda agricola di famiglia. “Sarei felice di poter continuare a prendermi cura delle mie api e a lavorare un po’ con i miei animali. È un’attività meditativa, che permette di fare un po’ di movimento e di staccare la spina”, afferma.

Markus Ritter si distingue anche per il suo atteggiamento conservatore nei confronti delle questioni sociali. Molto credente, questo cattolico si è opposto alla depenalizzazione dell’aborto e si è astenuto durante il voto sul matrimonio per tutti in Parlamento. È anche contrario alla legalizzazione della cannabis e al suicidio assistito. Un profilo che potrebbe attrarre la destra conservatrice, ma allontanare la sinistra.

Il candidato al Consiglio federale ribadisce il suo attaccamento agli svizzeri e alle svizzere all’estero. “Ne conosco molti che lavorano in agricoltura in Canada, negli Stati Uniti o in Sud America”, dice.

Martin Pfister, poco conosciuto, ma convincente

La stampa lo ha soprannominato il “grande sconosciuto”. Martin Pfister ci ha scherzato sopra quando si è presentato ai media, alludendo alla sua altezza.

Ministro della sanità del Canton Zugo dal 2016, Martin Pfister si è in effetti lanciato nella corsa al Consiglio federale con un grosso handicap: non è membro e non lo è mai stato del Parlamento federale. Questo dettaglio non è irrilevante, poiché l’ultima volta che un non parlamentare è stato eletto nel Governo risale alla fine del 2007, quando Eveline Widmer-Schlumpf fu scelta al posto di Christoph Blocher.

Alla testa del Dipartimento della sanità del Canton Zugo, Martin Pfister, qui accanto all’ex consigliere federale Alain Berset, ha convinto per la sua gestione della pandemia. Keystone

Il consigliere di Stato di 61 anni ha dovuto sfruttare la sua esperienza nell’esecutivo cantonale per compensare la sua mancanza di notorietà nelle sale di Palazzo federale. A Zugo, Martin Pfister gode di un buon grado di simpatia anche tra le file della sinistra, nonostante alcune voci abbiano criticato il suo atteggiamento “poco coraggioso” nei confronti della politica fiscale del Governo di Zugo.

Il Verde Andreas Lustenberger è abituato a lavorare con lui nella Commissione della salute del Parlamento cantonale. “Collaborare con lui è piacevole – afferma Lustenberger. Si sforza sempre a fornire informazioni in modo trasparente, ascolta e tiene conto delle diverse opinioni”.

L’ecologista di Zugo lo considera anche un politico in grado di trovare delle maggioranze. “I progetti del Governo che presenta in commissione vengono generalmente accettati. È in grado di discutere con tutti i partiti e trovare un compromesso equilibrato”, rileva Andreas Lustenberger. Una qualità che potrebbe aiutarlo a succedere a Viola Amherd alla testa del Dipartimento della Difesa, dal momento che quest’ultima ha spesso fallito nel convincere i suoi colleghi del Governo.

Per aspirare a questa posizione, Martin Pfister ha un altro vantaggio significativo: la sua conoscenza delle questioni militari, avendo un grado di colonnello. Il candidato di Zugo si sente pronto a riprendere il DDPS. “Mi sto preparando – precisa. Si tratterà di capire cosa funziona e cosa no, stabilire le priorità e agire rapidamente”.

Martin Pfister si presenta come un candidato più urbano rispetto al suo rivale. Keystone / Urs Flueeler

L’ex colonnello ritiene che sia necessario rivedere la strategia di difesa svizzera. “La Confederazione deve rispondere al mutamento della situazione geopolitica internazionale – spiega Pfister. I partner europei avranno un ruolo cruciale, poiché in futuro potremo fare meno affidamento sulla potenza degli Stati Uniti”.

A Palazzo federale, anche se alcuni deputati e deputate hanno già avuto modo di discutere con lui, è ancora poco conosciuto. Tuttavia, le prime impressioni nei corridoi del Parlamento sono positive. “Non ho sentito parlare che bene di lui”, ha dichiarato Jacqueline de Quattro prima delle audizioni.

Il consigliere agli Stati del Mouvement Citoyen Genevois Mauro Poggia ha lavorato con lui nella Conferenza dei direttori cantonali della sanità. Lo descrive come un uomo che ha una solida conoscenza dei dossier. “È discreto, rispettoso e in grado di argomentare senza alzare la voce”, osserva Poggia.

Nonostante il suo carattere riservato e la mancanza di esperienza nella politica nazionale, ritiene che il ministro di Zugo sia in grado di indossare i panni di consigliere federale. “È la funzione che fa l’uomo”, commenta.

“Ho studiato per un breve periodo negli Stati Uniti. E se dovessi dare un consiglio a mio figlio, gli direi di andare a vivere un po’ all’estero e di conoscere un’altra cultura”. Martin Pfister

Martin Pfister si presenta come un candidato più urbano e meno conservatore rispetto al suo rivale. Storico e germanista, ha insegnato all’Università di Friburgo e nella scuola dell’obbligo, prima di dirigere organizzazioni economiche e poi di lavorare come consulente indipendente.

Nel tempo libero, pratica jogging, si interessa di cultura e legge molto, cosa che intende continuare a fare se verrà eletto.

Se diventerà consigliere federale, Martin Pfister dovrà probabilmente rinunciare a suonare il trombone in una banda di carnevale. Una festa che ama, poiché è proprio al carnevale che ha incontrato la sua moglie brasiliana, Cacilda. Lei aveva già due figlie, poi la coppia ha avuto un figlio e una figlia. Oggi, hanno quattro nipoti.

Con una famiglia internazionale, attribuisce grande importanza agli svizzeri e alle svizzere all’estero. “Ho studiato per un breve periodo negli Stati Uniti. E se dovessi dare un consiglio a mio figlio, gli direi di andare a vivere un po’ all’estero e di conoscere un’altra cultura”.

Articolo a cura di Samuel Jaberg

Tradotto con l’aiuto di Deepl/mar

