Chi vince e chi perde: le scommesse sportive in Svizzera

Con gli Europei di calcio e le Olimpiadi dietro l'angolo, bookmaker e amanti dei giochi d'azzardo attendono con trepidazione un'estate di scommesse sportive. Ma quanto è facile scommettere in Svizzera?

Il mercato globale delle scommesse sportive è enorme – ci si aspetta che il fatturato superi i 45 miliardi di dollari nel 2024 e cresca ancora del 7% nei prossimi cinque anni. In Svizzera, le entrate del Governo provenienti dalle lotterie e dalle scommesse sportive stanno aumentando e, dato che per legge tali fondi devono essere destinati a una buona causa, in teoria tutte e tutti vincono.

Quanto sono popolari le scommesse sportive in Svizzera?

Anche se la Svizzera non è nella stessa categoria dell’Australia, Paese in cui ogni abitante adulto si stima perda in media quasi 1’000 dollari all’anno (soprattutto con le slot-machine), l’abitante medio della Confederazione ha speso 420 franchi in lotterie e scommesse sportive nel 2023, secondo un rapporto dell’Autorità intercantonale di vigilanza sui giochi in denaroCollegamento esterno (Gespa).

Per il 40% delle persone svizzere che lo fanno, la motivazione a scommettere è legata al “desiderio di vincere denaro” (contro il 48% globale). A rivelarlo è un rapporto sulle scommesse sportiveCollegamento esterno nella Confederazione, un sondaggio rappresentativo condotto dalla società di ricerche di mercato TGM nell’ottobre 2022. Il 22% ha detto di apprezzare il brivido e l’esperienza delle scommesse sportive, mentre il 17% ha ammesso di essere più interessato a seguire un evento sportivo dopo aver scommesso su di esso.

Quanto spesso si scommette? Sempre secondo il sondaggio, il 25% l’ha fatto almeno una volta nei 12 mesi precedenti. Tra queste persone, il 13% ha scommesso ogni settimana almeno una volta, il 10% una volta al mese e il 49% qualche volta in un anno; il 3% ha detto di scommettere ogni giorno.

Come funzionano le scommesse sportive in Svizzera?

Quasi l’80% dei tifosi e delle tifose che scommettano sugli sport lo fanno tramite internet o applicazioni per smartphone, indica TGM.

Nel 2018, oltre il 72% del popolo elvetico ha deciso in votazione di approvare una riforma della legge sui giochi d’azzardo. Risultato: chi vuole giocare d’azzardo e scommettere in Svizzera può farlo solo tramite casinò e lotterie che pagano le tasse nella Confederazione e implementano misure che proteggono la gente dalla dipendenza. Siti stranieri, come bet365, sono bloccati automaticamente dai fornitori di telecomunicazione svizzeri.

Swisslos (nella Svizzera tedesca e italiana) e Loterie Romande (nella regione francofona) sono gli unici fornitori di giochi d’azzardo autorizzati a organizzare lotterie e scommesse sportive in Svizzera. Le giocatrici e i giocatori, che devono avere almeno 18 anni, possono scommettere sulle partite e gli eventi sportivi tramite i siti, le app e i punti vendita Sporttip (Swisslos) o Jouez Sport (Loterie Romande).

Il sito web di Jouez Sport KEYSTONE/© KEYSTONE / LAURENT GILLIERON

Swisslos indica che, dall’entrata in vigore della nuova legge sui giochi d’azzardo nel 2019, la maggior parte dei fornitori di scommesse esteri si sono ritirati dal mercato svizzero. “Tuttavia, nonostante la nuova legge, alcuni stanno ancora tentando di attirare clientela elvetica sui loro siti, in modo mirato e illegale, aggirando le regole”, sottolinea, mettendo in guardia coloro che ricorrono a fornitori esteri che non c’è garanzia che le vincite vengano pagate in caso di contenzioso.

Inoltre, le vincite ottenute tramite bookmaker esteri non sono esentasse. I guadagni da scommesse sportive ottenuti attraverso bookmaker elvetici, invece, sono tassabili nella Confederazione solo se superiori al milione di franchi (prima della legge lo erano se superavano i 1’000 franchi). Più informazioni sulle regole fiscali sulle vincite dei giochi d’azzardo sono disponibili quiCollegamento esterno (in tedesco, inglese e francese).

Perché Sporttip non offre ogni tipo di scommessa e di campionato come i fornitori esteri?

La Gespa indica che offrire la possibilità di scommettere su eventi sportivi che comportano un “alto rischio di manipolazione della competizione” è proibito. Per garantire che giocatrici e giocatori d’azzardo svizzeri non rischino di diventare vittime di match truccati e per prevenire il riciclaggio di denaro attraverso le scommesse sportive, l’autorità di vigilanza limita la gamma di scommesse disponibili.

Sporttip non è quindi autorizzato a offrire scommesse su sport e le manifestazioni sportive individuali. Tuttavia, su tutti i principali campionati e su tutte le grandi manifestazioni sportive si può scommettere legalmente.

Inoltre, a differenza di quanto succede ad esempio nel Regno Unito, in Svizzera non si può scommettere su eventi non sportivi, come la meteorologia o il prossimo premier.

Su quale idea si basano Sporttip e Jouez Sport?

“I ricavi netti provenienti dalle scommesse sportive devono essere utilizzati esclusivamente per scopi di pubblica utilità”, sancisce l’articolo 106 (cap.6) della Costituzione svizzera.

Mentre gli operatori di sport basati sull’abilità possono disporre del loro reddito netto come vogliono, le organizzazioni che si occupano di lotterie sono obbligate per legge a utilizzarlo per scopi di pubblica utilità. Swisslos indica di sostenere più di 21’000 progetti all’anno nei settori della cultura, dello sport, della socialità e dell’ambiente.

I profitti delle lotterie e delle scommesse sportive di Swissloss sono cresciuti dai 490 milioni di franchi del 2022 ai 511 milioni dello scorso anno. Di questi, 56 milioni sono versati alla Fondazione per la promozione dello sport svizzero, Sporthilfe, responsabile della distribuzione di contributi allo sport nazionale, mentre 455 milioni saranno condivisi tra i 20 Cantoni che si rifanno a Swisslos e il Liechtenstein.

Detto ciò, anche se più di 6 miliardi di franchi sono stati versati a giuste cause dal 1970, il sistema non è immune dalle critiche. Un servizioCollegamento esterno della Radiotelevisione pubblica della Svizzera tedesca SRF ha mostrato che solo il 5% del totale va a beneficio delle piccole associazioni (con somme inferiori ai 10’000 franchi); un terzo del denaro è versato in pacchetti di almeno un milione di franchi a istituzioni come teatri, musei e sale concerti. Nel canton Argovia, 250’000 franchi sono serviti per finanziare le celebrazioni per l’elezione della cittadina del cantone Doris Leuthard in Governo, nel 2006, indica SRF.

Il gioco d’azzardo è un problema in Svizzera?

Stando alla legge svizzera, un casinò deve emettere una diffida nei confronti di un giocatore in debito o impossibilitato a far fronte ai propri obblighi finanziari. Ciò si applica se la persona scommette grandi somme di denaro rispetto al suo reddito o al suo capitale. I Cantoni sono inoltre obbligati a intraprendere misure preventive per fornire consulenze e servizi di trattamento per le persone dipendenti dal gioco d’azzardo.

I gruppi anti-dipendenze affermano che le abitudini problematiche di scommesse online sono aumentate dall’introduzione della nuova legge sul gioco d’azzardo nel 2019.

Nel 2018, il 25% delle 1’395 persone interpellate da Dipendenze Svizzera e un’altra associazione della Svizzera occidentale ha affermato di scommettere ogni settimana; nel 2021, la percentuale era salita al 30%.

Le due organizzazioni sono particolarmente preoccupate dall’aumento del numero di coloro che definiscono “giocatori d’azzardo problematici”, più che raddoppiato dal 2,3% del 2018 al 5,2% del 2021. Le persone di un’età compresa tra i 18 e i 29 anni erano le più colpite: circa il 19% di loro presentavano segnali di comportamento moderatamente rischioso o problematico.

La maggioranza delle persone che hanno risposto all’indagine hanno citato due aspetti per spiegare tale comportamento: la grande crescita delle offerte svizzere di gioco d’azzardo dopo l’introduzione della legge del 2019 (che, ricordiamo, ha introdotto il blocco dei siti esteri), la pandemia di coronavirus e il conseguente confinamento, che ha portato la gente in rete. Chi ha risposto ha menzionato anche le intense strategie di marketing dei fornitori di giochi d’azzardo online.

