Come pensate di votare il 22 settembre?

Keystone / Urs Flueeler



Due oggetti, la vostra opinione: partecipate al sondaggio della Società svizzera di radiotelevisione (SSR) sulle prossime votazioni federali.

2 minuti

Altra lingua: 1 Français fr Comment allez-vous voter le 22 septembre? originale Di più Comment allez-vous voter le 22 septembre?

Il 22 settembre, il popolo svizzero si esprimerà nuovamente su un oggetto che riguarda il sistema pensionistico. Questa volta si tratta di una riforma del secondo pilastro, ovvero la previdenza professionaleCollegamento esterno.

Il Parlamento e il Consiglio federale hanno adottato una modifica della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP). La revisione prevede in particolare di ridurre dal 6,8% al 6% il tasso di conversione utilizzato per trasformare in rendite di vecchiaia il capitale accumulato dalle persone salariate. L’obiettivo è garantire il finanziamento a lungo termine del secondo pilastro, che risente in particolare dell’aumento della speranza di vita.

La sinistra e i sindacati, contrari alla riforma, hanno lanciato un referendum. Ritengono che le persone che lavorano dovranno versare contributi più alti per poi ricevere rendite di vecchiaia più basse al momento del pensionamento.

Cittadini e cittadine voteranno anche sull’iniziativa sulla biodiversitàCollegamento esterno. Il testo presentato da associazioni per la protezione della natura e dell’ambiente chiede più superfici e più risorse a favore della natura. Inoltre, vuole sancire nella Costituzione federale una migliore tutela del paesaggio e del patrimonio architettonico.

L’iniziativa è combattuta da un’ampia alleanza che riunisce i principali partiti di destra e del centro, la comunità agricola e le organizzazioni economiche. La descrivono come “estrema e inefficace”.

Vorremmo sapere le vostre opinioni in merito e se avete già deciso di votare a favore o contro i due oggetti.

>>> Partecipate al sondaggio della SSR cliccando qui Collegamento esterno .

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative