Dei miliardari svizzeri si battono contro il nuovo accordo con l’UE

L'iniziativa Bussola è stata lanciata qualche settimana fa. Keystone / Peter Klaunzer

I negoziati per un nuovo accordo tra la Svizzera e l'UE sono in dirittura d'arrivo. Ma l'iniziativa popolare "Bussola" vuole alzare l'asticella, imponendo determinate condizioni. Il programma "Rundschau" della Radiotelevisione della Svizzera tedesca ha accompagnato i promotori, che pesano miliardi.

Un giovedì pomeriggio di novembre. A Schindellegi, nel Canton Svitto, una Porsche esce da un parcheggio sotterraneo. Urs Wietlisbach si dirige a Sciaffusa per una delle sue numerose conferenze autunnali. Da sala in sala, con un messaggio: la Svizzera non dovrebbe stringere legami più forti con l’UE.

Ciò che lo spinge è la preoccupazione per la Svizzera: “Ho paura che il nostro Paese importi la grande burocrazia dall’UE e si abbassi al suo livello”. La Svizzera è oggi migliore sotto ogni aspetto rispetto ai Paesi dell’UE, secondo Wietlisbach, con un reddito due volte più alto e un debito dimezzato.

L’iniziativa L’iniziativa Bussola richiede che importanti trattati internazionali siano approvati dalla maggioranza del popolo e dei Cantoni. Lo scopo è quello di impedire la stipula di nuovi accordi con l’UE, come quelli attualmente in fase di negoziazione tra la Confederazione e Bruxelles. Secondo il sito web dei promotori, l’obiettivo principale è di evitare l’adozione dinamica del diritto europeo.

“Se ci avviciniamo all’UE, ci ritroveremo sulla stessa rotta”. Per questo motivo, Wietlisbach e i suoi compagni di lotta si oppongono ai nuovi accordi attualmente in fase di negoziazione tra Bruxelles e la Svizzera.

Con parole forti, Wietlisbach sostiene a Sciaffusa davanti a un centinaio di persone perché, a suo avviso, gli accordi rappresentano una minaccia per la competitività e l’autodeterminazione della Svizzera: “Con l’adozione dinamica del diritto, ci vogliono spingere istituzionalmente sotto l’UE”. Abbassare il livello, questa frase viene ripetuta più volte. Si parla di giudici e leggi straniere che vengono introdotte in Svizzera. Wietlisbach sostiene che è meglio avere un accesso limitato al mercato interno dell’UE piuttosto che sottomettersi a tale subordinazione.

I fattori economici non vengono presi in considerazione

L’imprenditrice Eva Jaisli la vede in modo molto diverso dagli iniziatori dell’iniziativa Bussola. La sua società, la PB Swiss Tools, produce utensili e strumenti medici speciali. Il 70% della produzione viene esportata; due terzi nell’UE. “I promotori dell’iniziativa non conoscono e non tengono conto dei fattori economici del settore tecnologico svizzero”, afferma la presidente del cda dell’azienda. Le attività di esportazione rafforzano l’innovazione e quindi garantiscono posti di lavoro e di formazione.

Da quando la Svizzera ha stretto accordi bilaterali con l’UE, il prodotto interno lordo è cresciuto costantemente. Se questi accordi non dovessero essere mantenuti, molte aziende, in particolare quelle dell’industria tecnologica, valuterebbero la possibilità di trasferire la produzione nel mercato interno dell’UE. “Ciò comporterebbe una migrazione di posti di formazione, di know-how e di innovazione. Non è quello che vogliamo”, sostiene Jaisli.

Pochi aspetti positivi per la Svizzera

Per i promotori dell’iniziativa Bussola, la Svizzera prospera proprio perché non ci sono ulteriori legami. “La Svizzera è il modello di successo assoluto in Europa”, afferma Alfred Gantner, socio in affari di Urs Wietlisbach e co-iniziatore. Per lui è chiaro che, in quanto ricco imprenditore del settore finanziario, ha voce in capitolo.

“Spesso sentiamo dire che gli imprenditori non si impegnano abbastanza”, prosegue Gantner. In seno alla nostra iniziativa, ci sono già oltre 3’000 persone, molte delle quali sono imprenditori, che si danno da fare con tutte le loro forze e malgrado ciò “molti li considerano con sospetto”.