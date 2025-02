In Svizzera la responsabilità ambientale può aspettare

Ancora una volta il popolo svizzero è stato chiamato alle urne per un progetto a carattere ambientale. Keystone / Urs Flueeler

L’iniziativa “per la responsabilità ambientale” promossa dai Giovani Verdi è respinta dal 70% dell'elettorato svizzero, stando alla prima proiezione dell'istituto gfs.bern.

5 minuti

Daniele Mariani con agenzie

Tutti i sondaggi avevano parlato chiaro: l’iniziativa popolare su cui l’elettorato era chiamato a esprimersi questo fine settimana non aveva praticamente nessuna chance di ottenere il sostegno della maggioranza di popolo e cantoni.

Secondo l’ultimo rilevamento pubblicato dall’istituto gfs.bern per conto della Società svizzera di radiotelevisione (SSR), solo il 37% dei e delle votanti intendeva votare a favore del testo. La bocciatura uscita oggi dalle urne dovrebbe essere ancora più secca: dalla prima proiezione, l’iniziativa è infatti stata respinta dal 70% delle persone che si sono recate alle urne.

Giovani Verdi rammaricati

All’annuncio del rifiuto popolare, i Giovani Verdi hanno espresso il loro rammarico per il “no”. A loro avviso, la Svizzera sta perdendo la possibilità di combattere le crisi ambientali.

Il “no” di domenica è una vittoria per i “difensori dello status quo”, che ignorano gli avvertimenti degli scienziati. “Ancora una volta, la retorica allarmistica dei partiti borghesi e degli ambienti economici ha avuto il suo effetto”, afferma un comunicato.

“C’è stata una campagna di oppositori refrattari a qualsiasi cambiamento”, ha dichiarato alla RTS Margot Chauderna, co-presidente dei Giovani Verdi. “L’accettazione sarebbe stata un’opportunità per il Parlamento di cercare nuove idee per collegare ecologia e accessibilità sociale”.

Le crisi ambientali, costose in termini di vite umane e distruzione, rimangono la più grande sfida del nostro tempo, affermano i Giovani Verdi. La campagna ha avuto almeno il merito di sensibilizzare l’opinione pubblica sul concetto di limite planetario. Il partito rimane convinto che la Svizzera debba adottare altre misure per raggiungere questo obiettivo.

Nonostante la sconfitta alle urne, i Giovani Verdi sono soddisfatti di essere riusciti a portare a termine la loro iniziativa popolare con un budget molto ridotto. La campagna è stata possibile solo grazie all’impegno di molti militanti.

Rispettare i limiti planetari

La proposta portata avanti dalla sezione giovanile dei Verdi chiedeva di aggiungere un articolo alla Costituzione, che avrebbe obbligato l’economia nazionale a evolversi nel rispetto dei limiti planetari. Ciò significa che le attività economiche non avrebbero potuto utilizzare più risorse o emettere più inquinanti di quanto la natura possa sopportare.

Il concetto di limiti planetari è stato inventato nel 2009 da un centro di ricerca dell’Università di Stoccolma. Stabilisce nove limiti da non superare per garantire che l’umanità possa vivere in un ecosistema sicuro.

L’iniziativa si concentrava su sei di questi nove limiti, ovvero il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità, il consumo di acqua, l’uso del suolo, nonché le emissioni di azoto e fosforo.

Per raggiungere l’obiettivo, i Giovani Verdi non hanno proposto misure concrete, ma hanno esortato le autorità pubbliche a implementare l’iniziativa in modo socialmente accettabile. Il partito aveva anche fissato un termine di 10 anni per arrivare a questo traguardo.

Pochi sostegni al di fuori della sinistra

Il progetto era sostenuto da un’alleanza di partiti e organizzazioni non governative, tra cui i Verdi, il Partito Socialista, la Gioventù Socialista, Greenpeace, l’Associazione dei piccoli contadini e le Anziane per il clima.

Tuttavia, non è riuscito a conquistare simpatie oltre le fila della sinistra e delle organizzazioni ambientaliste. L’Unione democratica del centro (UDC, destra conservatrice), il Partito liberale radicale (PLR, destra), il Centro e persino i Verdi liberali si sono opposti all’iniziativa, così come le cerchie economiche. Il Parlamento e il Governo hanno anche raccomandato di respingerla.

Il timore di perdere prosperità

Durante la campagna, non è stato lo scopo dell’iniziativa a suscitare dibattito. Secondo i sondaggi SSR, un’ampia maggioranza dell’elettorato ritiene che sia necessario preservare le risorse del nostro pianeta per garantire il mantenimento delle basi della vita.

La ricetta proposta dai Giovani Verdi e il periodo di 10 anni per attuarla hanno invece suscitato polemiche. Secondo chi si opponeva all’iniziativa, metterla in pratica avrebbe minacciato la prosperità della Svizzera. Inoltre, avrebbe causato un aumento dei prezzi e del costo della vita. Questi argomenti sembrano aver colpito nel segno. Una grande maggioranza degli elettori e delle elettrici riteneva che imporre divieti e regolamenti supplementari all’economia svizzera avrebbe rischiato di indebolirla, secondo l’ultimo sondaggio reso pubblico a dieci giorni dalla votazione.