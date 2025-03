Katja Christ: “Con il voto elettronico, oggi siamo molto più vicini all’obiettivo”

Serie La Quinta Svizzera sotto la Cupola , Episodio 2: La deputata dei Verdi liberali, Katja Christ, difende gli interessi degli svizzeri e delle svizzere all'estero in Parlamento. Nella nostra serie 'La Quinta Svizzera sotto la Cupola", ci spiega le sue motivazioni.

Katja Christ è avvocata a Basilea e dal 2019 fa parte del Consiglio nazionale (Camera bassa) sotto la bandiera del Partito Verde Liberale (PVL). È vicepresidente del suo partito e seconda vicepresidente del Consiglio nazionale.

Ciò significa che probabilmente assumerà la presidenza del Consiglio nazionale nel 2027, diventando così la prima cittadina del Paese. Ha 53 anni, è sposata e ha due figli. Ex ballerina, oggi vive ancora la sua passione, preferibilmente con il tango argentino.

swissinfo.ch: Qual è stato finora, secondo lei, il tema più importante della sessione primaverile (dal 3 al 21 marzo)?

Katja Christ: L’elezione al Consiglio federale di questa settimana ha messo in ombra tutto il resto. Sono stata felice di constatare che l’elezione di Martin Pfister si è svolta in modo corretto. Non ci sono stati piccoli giochi di potere, il che è un buon segno per la democrazia. Abbiamo anche dimostrato alla popolazione la nostra capacità di funzionare come Parlamento. Nella situazione geopolitica attuale, dove tutto è molto imprevedibile, abbiamo palesato la nostra stabilità.

Abbiamo anche preso una prima decisione sulla tassazione individuale, un tema molto importante per il nostro gruppo parlamentare. Inoltre, sono membro della presidenza del Consiglio nazionale. Ciò significa che, in qualità di seconda vicepresidente, a volte dirigo le sessioni, in particolare durante l’esame delle iniziative popolari.

Avete anche discusso di argomenti particolarmente importanti per gli svizzeri e le svizzere all’estero?

L’elezione di Martin Pfister al Consiglio federale è una buona notizia anche per l’Organizzazione degli Svizzeri all’estero. È una persona aperta, che pensa oltre i confini. Ci auguriamo che riesca a trasmettere questo atteggiamento all’intero Consiglio federale.

Tuttavia, durante questa sessione non sono state affrontate le principali questioni riguardanti la Quinta Svizzera. Uno dei temi più importanti rimane il voto elettronico, poiché la partecipazione politica di molte persone dipende da esso. Tuttavia, questo tema non è attualmente all’ordine del giorno.

La situazione è analoga per la nostra proposta di consentire alle cittadine e ai cittadini svizzeri all’estero di accedere, in alcuni casi, alle casse malattia elvetiche. Per il momento, le discussioni si svolgono piuttosto dietro le quinte. E poi, naturalmente, ci sono i nuovi accordi bilaterali con l’UE, uno dei temi principali dei mesi a venire.

Personalmente, avevo ancora un intervento in lista, che riguardava il riconoscimento del PACS francese all’interno della Confederazione. Ma il Consiglio nazionale non ha avuto il tempo di affrontare la questione. La mozione sarà probabilmente discussa a maggio.

Da poco tempo, fa parte dell’ufficio dell’intergruppo parlamentare “Svizzeri all’estero”. Perché ha deciso di assumersi questo impegno?

All’interno del PVL abbiamo creato una sezione per gli svizzeri e le svizzere all’estero. In questo contesto, ho avuto l’opportunità di entrare in contatto con persone con idee verdi liberali in tutto il mondo. Sono persone che portano i nostri valori nel loro ambiente all’estero, diffondendo la nostra filosofia. Questo mi ha colpito molto e mi ha aperto gli occhi sull’importanza di questo approccio.

Quali sono i suoi legami personali con la comunità svizzera all’estero?

Da un lato, ho viaggiato molto per lavoro e per la mia formazione. Ma le mie origini hanno giocato un ruolo ancora più importante. Vivo a Riehen, vicino a Basilea. Sono più vicina al confine tedesco e francese che alla periferia di Basilea. È stato solo durante la pandemia, quando il confine era chiuso dal filo spinato, che ci siamo ricordati che vicino a noi c’era una frontiera.

Ci sono state recentemente vittorie o sconfitte per la Quinta Svizzera?

Sono piccoli passi, ma con il voto elettronico siamo ora molto più vicini all’obiettivo. Anche il Cantone di Basilea Città ha partecipato al progetto pilota e le esperienze sono state positive. Ho avuto contatti con alcune persone che hanno ricevuto le buste contenenti i documenti di voto solo dopo le votazioni. Se vogliamo che queste persone possano partecipare alle decisioni, dobbiamo implementare il voto elettronico il più rapidamente possibile.

Come vede la Svizzera nel mondo in questo momento?

Nonostante le nostre dimensioni modeste, godiamo ancora di una reputazione notevole. Siamo conosciuti come un Paese di ricerca e innovazione. Siamo noti per la nostra economia forte e, soprattutto, per la nostra grande sicurezza giuridica. Anche la nostra democrazia contribuisce alla nostra reputazione.

Tuttavia, dobbiamo essere consapevoli che nessuno al mondo ci ha aspettato. È proprio nella nuova situazione geopolitica e di sicurezza globale che dobbiamo rimanere competitivi. Dobbiamo puntare ancora di più sul nostro valore aggiunto, sulla nostra ricerca e innovazione, perché negli ultimi anni abbiamo sottovalutato ciò che ci aspettava.

Non abbiamo terre rare o altre risorse naturali da offrire, abbiamo solo le nostre competenze. E sono proprio gli svizzeri e le svizzere all’estero che spesso mostrano in modo esemplare quanto siamo forti in questo campo, sia in America, sia in Cina o in altre parti del mondo.

