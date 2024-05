Le assicurazioni sociali al centro dei dibattiti in Parlamento

L'abolizione delle rendite per i figli, l'esportazione delle rendite straordinarie d'invalidità o, ancora, il diritto al ricongiungimento familiare. Durante la sessione estiva delle Camere federali, che si terrà a Berna dal 27 maggio al 14 giugno, si discuterà di una serie di argomenti che riguardano da vicino gli svizzeri e le svizzere residenti all'estero.

Katy Romy

Katy Romy

La battaglia politica per il finanziamento della tredicesima pensione dell’Assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS), approvata in votazione federale il 3 marzo, è in pieno svolgimento.

L’Unione democratica di centro (UDC, destra conservatrice) è determinata a limitare la spesa del sistema pensionistico in altri ambiti. Il partito più grande del Paese prende di mira in particolare le rendite versate ai pensionati (soprattutto uomini) che vivono all’estero con figli minorenni o figli in formazione.

Durante la sessione estiva, il Consiglio nazionale (Camera bassa) voterà su due mozioniCollegamento esterno presentate dal deputato UDC Andreas Glarner che propongono di denunciare e rinegoziare gli accordi per la sicurezza sociale siglati con diversi Stati in modo da escludere il pagamento delle rendite per i figli. Tra questi vi sono la Thailandia, le Filippine, la Turchia, il Brasile, la Repubblica Dominicana e i Paesi dell’ex Jugoslavia.

Le rendite per i figli sono già in bilico, poiché il Consiglio nazionale ha deciso di abolirle completamente durante la sessione di primavera. Questa decisione deve ancora essere confermata dal Consiglio degli Stati (Camera alta).

Complessivamente, queste indennità costano alla Confederazione circa 230 milioni di franchi all’anno e rappresentano quindi solo una piccola parte delle somme versate dall’AVS (quasi 50 miliardi di franchi). Negli ultimi decenni, tuttavia, il numero di persone beneficiarie è aumentato notevolmente, soprattutto al di fuori della Svizzera. Oggi, sono circa 32’000 coloro che ricevono questa assistenza, un terzo di cui vive all’estero.

Andreas Glarner ritiene che questa situazione conduca spesso ad abusi. “Queste regole permettono ad alcuni espatriati di finanziare la propria vita all’estero. I beneficiari che vivono all’estero riconoscono i figli locali come propri per ottenere i benefici”, afferma.

Tuttavia, il Governo raccomanda al Consiglio nazionale di respingere la mozione del deputato dell’UDC. L’Esecutivo sottolinea che le condizioni per il diritto alla rendita sono già soggette a un controllo dettagliato e rigoroso per evitare abusi. Inoltre, secondo il Consiglio federale, la disdetta degli accordi sarebbe sproporzionata e non raggiungerebbe l’obiettivo richiesto dalle mozioni.

+La soppressione delle rendite per i figli avrebbe un impatto sulla diaspora:

Anche chi riceve una pensione svizzera è toccato da una mozioneCollegamento esterno che sarà discussa dal Consiglio degli Stati. Il senatore del Centro Beat Rieder chiede al Consiglio federale di aumentare le rendite AVS per chi si trova in difficoltà economiche. Tuttavia, il testo è stato presentato prima del voto popolare sulla tredicesima AVS e dovrebbe quindi essere archiviato rapidamente.

Un ostacolo alla mobilità o una salvaguardia?

Il Consiglio nazionale discuterà anche delle (AI) Si tratta di rendite versate a persone toccate da invalidità che risalgono alla nascita o a prima dei 20 anni di età. Queste persone non sono state in grado di pagare i contributi all’AI per tre anni, il minimo richiesto per avere diritto a una rendita ordinaria, ma possono ricevere una rendita straordinaria sotto forma di importo fisso.

Tuttavia, la legge vieta il versamento di queste rendite all’estero. In linea di principio, chi ne beneficia ha l’obbligo di mantenere il domicilio in Svizzera se vuole continuare a ricevere quest’entrata, da cui spesso dipende per il proprio sostentamento.

La deputata socialista Barbara Gysi ritiene che la situazione sia ingiusta. “Succede, ad esempio, che un cittadino svizzero vorrebbe trasferirsi in un altro Paese […] ma non può farlo senza continuare a percepire la rendita”, scrive in una mozione, chiedendo al Governo di consentire l’esportazione delle rendite straordinarie di invalidità.

L’Organizzazione degli svizzeri all’estero (OSE) sostiene la mozione, ritenendo che la situazione attuale costituisca un ostacolo alla mobilità internazionale che va eliminato. Il Consiglio federale, tuttavia, si oppone. Senza un divieto di esportazione di queste prestazioni, le persone potrebbero, ad esempio, essere tentate di entrare nella Confederazione al solo scopo di ottenerle.

Discriminati in patria

Il Parlamento voterà anche sulla discriminazione dei cittadini svizzeri e delle cittadine svizzere nel proprio Paese, di cui abbiamo già parlato qui.

Coloro che possiedono un passaporto rossocrociato e vivono all’estero non godono degli stessi diritti dei cittadini e delle cittadine dell’UE e dei Paesi dell’AELS (Associazione europea di libero scambio) in materia di ricongiungimento familiare quando decidono di tornare nella Confederazione con la propria famiglia.

Ciò significa, ad esempio, che una cittadina dell’UE residente in Svizzera e sposata con un cittadino di un Paese terzo può portare in Svizzera i suoceri. Tuttavia, questo diritto non è concesso a una donna svizzera nella stessa situazione.

Un’iniziativa parlamentare dell’ex deputato socialista Angelo Barrile mira a porre fine a questa disparità di trattamento. Il Governo è favorevole, così come l’OSE.

Questioni fiscali

Il Consiglio degli Stati deve ancora approvare un emendamento alla Convenzione contro la doppia imposizione con la Francia, già approvato dal Consiglio nazionale.

L’emendamento è importante, in quanto regolerà principalmente la tassazione delle persone pendolari transfrontaliere che lavorano da casa. In base a un accordo tra Berna e Parigi, lavoratrici e lavoratori frontalieri sono tenuti a pagare l’imposta alla fonte in Svizzera sull’intero stipendio, a condizione che non lavorino a distanza più del 40% del loro tempo di lavoro annuale.

Senatori e senatrici dovrebbero anche approvare un accordo tra Svizzera e Slovenia volto a evitare la doppia imposizione. Il progetto è già passato al vaglio del Consiglio nazionale e ha il sostegno degli ambienti economici.

Tradotto con l’aiuto di Deepl/Zz

