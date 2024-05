Multata di 350 franchi a Zurigo per un visto scaduto da un giorno

Poorneema Devi Bunjun è solo transitata dall'aeroporto di Zurigo, ma ciò è bastato per vedersi infliggere una multa di 350 franchi. KEYSTONE/© KEYSTONE / ALEXANDRA WEY



All'aeroporto di Zurigo-Kloten, una cittadina canadese in transito è stata multata per ingresso illegale in Svizzera. Il suo visto era scaduto solo un giorno prima. Secondo la Segreteria di Stato della migrazione, in questi casi la polizia dovrebbe essere più tollerante.

Katy Romy

Katy Romy

Anand Chandrasekhar

“È stato un atto di pura cattiveria che mi ha lasciato un ricordo amaro della Svizzera”. Poorneema Devi Bunjun, cittadina canadese di 38 anni, è molto adirata con la Confederazione.

La causa della sua rabbia: una multa di 350 franchi della polizia di Zurigo per ingresso illegale in Svizzera, recapitatale nella sua cassetta delle lettere a Montreal il 15 marzo.

Per capire l’origine di questa sanzione, dobbiamo tornare indietro allo scorso ottobre. La canadese aveva appena trascorso tre mesi di vacanza in Germania. Prima di tornare a casa, voleva visitare la sua famiglia alle Mauritius. Per arrivare nell’arcipelago dell’Oceano Indiano, ha preso un volo da Lipsia via Zurigo.

Un errore di calcolo che costa caro

Poorneema Devi Bunjun swissinfo.ch

Quando la polizia cantonale di Zurigo ha controllato i suoi documenti, ha scoperto che il suo visto Schengen, che consente un soggiorno di 90 giorni in 27 Paesi europei, Svizzera inclusa, era scaduto da un giorno. “Non volevo infrangere la legge, ma ho commesso un errore di calcolo. Pensavo che 90 giorni significassero tre mesi e non ho tenuto conto del fatto che alcuni mesi hanno 31 giorni”, spiega la donna.

Poorneema Devi Bunjun ha cercato invano di spiegare alle forze dell’ordine il suo errore. Tuttavia, la polizia non ha voluto sentire ragioni e le ha comminato una multa. “Non hanno preso in considerazione nessuna circostanza attenuante e hanno applicato la legge alla lettera. Sono stata trattata come una criminale per aver superato il limite per un giorno”, racconta la donna.

Secondo la canadese, gli agenti avrebbero dovuto applicare la legge “con maggior discernimento”. “Avrebbero potuto dirmi: ‘Stia più attenta la prossima volta e torni a visitare la Svizzera’. Come canadese, sono abituata a una cultura più rispettosa quando bisogna trattare con le persone”, afferma Poorneema Devi Bunjun, che ritiene che una tale rigidità danneggi l’immagine del Paese.

È impossibile sapere quante persone abbiano avuto la stessa disavventura in Svizzera. I soggiorni illegali dovuti al superamento del soggiorno massimo non vengono conteggiati separatamente nelle statistiche dell’Ufficio federale delle dogane e della protezione delle frontiere. Le cifre che vengono comunicate riguardano i soggiorni illegali nel loro insieme: nel 2023 sono stati poco più di 50’000.

Tra rigida applicazione della legge e tolleranza

Una cosa è certa: la polizia cantonale di Zurigo non sembra molto tollerante quando si tratta di piccole infrazioni alla legge. “Quando effettuiamo i controlli, siamo obbligati a rispettare il Codice delle frontiere Schengen, il che non ci lascia alcun margine di manovra”, ci indica per iscritto il portavoce Kenneth Jones.

Tuttavia, la rigidità di Zurigo non si riscontra ovunque in Svizzera. Secondo le nostre fonti, Ginevra ha adottato un certo grado di flessibilità per i casi speciali.

La stessa Segreteria di Stato della migrazione (SEM) sottolinea che viene applicato un margine di tolleranza. “Ogni caso viene esaminato individualmente dalle autorità competenti. Il fatto che il soggiorno autorizzato sia stato superato di un solo giorno, o che la persona non abbia lasciato lo spazio Schengen in tempo per motivi medici o perché il suo volo è stato cancellato, sono ovviamente fattori che vengono presi in considerazione”, spiega Magdalena Rast, portavoce della SEM.

Tre tipi di sanzioni

Poorneema Devi Bunjun ritiene inoltre che l’importo della sua multa sia sproporzionato rispetto all’infrazione commessa. “All’inizio ho pensato di non pagare, ma alla fine lo farò, perché non voglio avere problemi la prossima volta che viaggerò nell’area Schengen”.

Per quanto riguarda l’importo della multa, la polizia di Zurigo respinge le critiche: “L’importo della multa è stabilito dalla prefettura del distretto di Bülach”, spiega Kenneth Jones.

Tuttavia, la canadese non dovrebbe incontrare problemi durante il suo prossimo soggiorno in Europa. Come spiega la SEM, ci sono tre tipi di sanzioni per il soggiorno oltre i limiti legali. Nei casi più lievi, come quello di Poorneema Devi Bunjun, la persona interessata riceve una multa, direttamente alla frontiera o tramite il servizio multe cantonale.

Le infrazioni più gravi vengono trasmesse alla SEM, che esamina la possibilità di imporre un divieto di ingresso in Svizzera, estendibile a tutto lo spazio Schengen a seconda delle circostanze. Altri casi possono essere deferiti direttamente alla Procura cantonale, che può condannare la persona interessata per soggiorno illegale.

Poorneema Devi Bujun dovrebbe quindi essere in grado di ottenere nuovamente un visto Schengen senza problemi. Per assicurarsi di non superare il periodo di validità del visto, può anche utilizzare il calcolatore disponibile sul sito web del Consiglio d’Europa.

Tuttavia, la canadese ha già eliminato la Confederazione dalla sua lista di destinazioni di viaggio. Un Paese ormai associato nella sua mente alla “sua cultura rigida e rude”. I grandi manifesti pubblicitari di Svizzera Turismo visti all’aeroporto non cambieranno nulla. “Non ci tornerò mai più”, conclude.

