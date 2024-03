Innalzamento dell’età di pensionamento verso il “no”

Lavorare più a lungo: per il momento il popolo svizzero non sembra volerlo. KEYSTONE/© KEYSTONE / CHRISTIAN BEUTLER

Secondo le prime tendenze di voto, la proposta dei Giovani liberali di alzare l'età di pensionamento a 66 anni per poi indicizzarla all'aspettativa di vita è stata respinta da parte del popolo.

Zeno Zoccatelli Giornalista ticinese attivo presso la redazione di tvsvizzera.it. Nonostante il master in studi asiatici conseguito a Ginevra e le competenze di lingua giapponese superiori alla media della popolazione svizzera, lavora a Berna, scrivendo in italiano. Iniziali: Zz

L’età pensionabile di riferimento in Svizzera deve restare a 65 anni. È il responso popolare che si sta delineando in questa domenica di votazioni federali, secondo le prime tendenze pubblicate alla chiusura delle urne dall’Istituto gfs.bern.

L’iniziativa lanciata dalla sezione giovanile del Partito liberale radicale (PLR, destra) chiede di aumentare progressivamente l’età di pensionamento per entrambi i sessi a 66 anni entro il 2033 e, in seguito, di indicizzarla alla speranza di vita media.

La proposta ha l’obiettivo di garantire sul lungo termine il finanziamento dell’Assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS), il “primo pilastro” del sistema previdenziale elvetico. Secondo i Giovani liberali radicali, la loro soluzione permetterebbe di ridurre le uscite dell’AVS di circa 2 miliardi di franchi all’anno.

Le possibilità di riuscita dell’iniziativa sono apparse molto scarse fin dall’inizio della campagna. Il Governo e un’ampia maggioranza del Parlamento hanno raccomandato di respingere il testo, mentre il PLR e l’Unione democratica di centro (UDC, destra conservatrice) sono stati gli unici grandi partiti a raccomandare il “sì”. Tuttavia, dall’ultimo sondaggio della SSR, realizzato in febbraio, era emerso che una maggioranza dell’elettorato UDC si opponeva alla proposta. Gli ambienti economici si sono detti favorevoli, i sindacati contrari.

Il probabile fallimento alle urne dell'”Iniziativa sulle pensioni” non sorprende, anche alla luce del fatto che è passato solo poco più di un anno da quando il popolo svizzero ha dato luce verde all’innalzamento dell’età di pensionamento delle donne da 64 a 65 anni, equiparandola a quella degli uomini. Allora, i toni della campagna sono stati molto accesi e il risultato risicato, con appena il 50,5% di “sì”.

AVS, tema intramontabile

Il tema del finanziamento dell’AVS è uno dei temi ricorrenti della politica elvetica fin dall’entrata in vigore di questa assicurazione basata sul principio della solidarietà tra generazioni nel 1948. La soluzione dell’innalzamento dell’età di pensionamento è stata già al centro di diversi scrutini.

Anche la proposta dei Giovani liberali di indicizzare la pensione alla speranza vita non è una novità. Il Partito borghese democratico (PBD, oggi confluito nel Centro) aveva chiesto un’analoga misura nel 2012, in una mozione che era poi stata respinta in Parlamento.

A Livello internazionale, Paesi quali Svezia, Danimarca, Finlandia, Portogallo, Italia e Paesi Bassi hanno adottato un sistema che lega più o meno direttamente l’età di pensionamento alla speranza di vita.

L’iniziativa dei Giovani liberali non era l’unica iniziativa in votazione. Ecco i dettagli sull’altro tema, la 13esima AVS:

Finanziamento AVS, il problema rimane

Attualmente, i conti dell’AVS sono in pari, e questo va in parte ricondotto alle misure della riforma AVS21 (che ha introdotto il già citato innalzamento dell’età pensionabile per le donne) e alla Riforma fiscale e finanziamento dell’AVS (RFFA) adottata nel 2019, che hanno permesso di ridurre le uscite e aumentare le entrate.

Tuttavia, sul medio e lungo termine il problema rimane, poiché la previdenza per la vecchiaia si trova confrontata con un problema strutturale. Anche causa del grande numero di “baby boomers” già in pensione o che vi si avvicinano, il numero di beneficiarie e beneficiari aumenta più rapidamente di quello delle persone attive che, con i loro contributi, alimentano i fondi che tengono a galla l’AVS. Secondo le proiezioniCollegamento esterno dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), l’AVS sarà nelle cifre rosse a partire dal 2031.

La principale motivazione dei Giovani PLR è di intervenire tempestivamente per risanare il primo pilastro ed evitare che il sistema pensionistico si trovi in difficoltà. Secondo loro, l’iniziativa sarebbe un modo di garantire un finanziamento durevole senza introdurre nuove tasse o imposte. “Una soluzione moderata, sociale ed equa per tutte le generazioni”, hanno sottolineato durante la campagna. L’introduzione di un meccanismo automatico legato alla speranza di vita, inoltre, permetterebbe a loro avviso di scollegare il dossier dalla politica.

Secondo Governo e Parlamento, tuttavia, l’utilizzo esclusivo di una formula matematica per calcolare l’età della pensione rappresenterebbe “un automatismo troppo rigido”. “Nel determinare l’età di pensionamento, si devono sempre prendere in considerazione diversi aspetti, come lo sviluppo dell’economia e del mercato del lavoro”, si legge sul sito dell’amministrazione federaleCollegamento esterno.

Il popolo elvetico oggi ha deciso che lavorare fino a 65 anni è abbastanza. Tuttavia, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) stima che, entro il 2060, nei suoi Paesi membri l’età media di pensionamento si innalzerà gradualmenteCollegamento esterno fino a 65,7 anni per le donne e 66,1 anni per gli uomini.

Con ogni probabilità, dunque, non sarà l’ultima volta che al popolo svizzero verrà chiesto se sia disposto a lavorare più a lungo.