Respingimento in vista per le due iniziative sui costi della sanità

Le due iniziative sui costi della sanità non hanno convinto l'elettorato che propende per il "no" a entrambi gli oggetti. Keystone / Christian Beutler

Dal voto popolare emerge un chiaro "no" per entrambe le iniziative secondo le prime proiezioni. Le proposte del Partito socialista e del Centro per limitare i costi della sanità non hanno fatto breccia nell’elettorato, nonostante l’aumento crescente dei premi della cassa malati.

Le due iniziative volte a rendere i premi dell’assicurazione malattia meno onerosi per la popolazione e contenere i costi della sanità sono vicine al respingimento. Il “no” avrebbe raggiunto il 57% per l’iniziativa del Partito socialista (PS) per premi meno onerosi e il 65% per l’iniziativa del Centro per mettere un freno ai costi della sanità.

È ciò che emerge dalle prime proiezioni pubblicate dall’istituto demoscopico gfs.bern. Non è una sorpresa: la tendenza al “no” era stata chiaramente evidenziata anche dall’ultimo sondaggio della Società svizzera di radiotelevisione (SSR) per entrambe le iniziative, i cui consensi erano in rapida caduta.

Il PS e il Centro non sembrano quindi essere riusciti a convincere il popolo delle loro soluzioni al problema dell’aumento dei costi della sanità, che ormai da tempo domina il dibattito pubblico in Svizzera.

Il divario in Svizzera sulle iniziative

Secondo i sondaggi prima del voto, il consenso alle due iniziative è stato più forte nella Svizzera francofona e nella Svizzera italofona, mentre la Svizzera germanofona si è dimostrata scettica. Ciò ha evidenziato una divisione netta tra le aree linguistiche e culturali detta “Röstigraben”.

La diaspora all’estero si è espressa in modo piuttosto favorevole a entrambe le iniziative, anche se il “campo del “no” ha preso rapidamente piede durante la campagna elettorale.

Tra le preoccupazioni più comuni delle elettrici e degli elettori rispetto alla proposta del PS, vi sono la modalità di finanziamento delle misure e il timore di un ulteriore aumento delle tasse per le famiglie. Chi è scettico, infatti, afferma che l’iniziativa non risolve il problema della crescita dei costi sanitari.

L’iniziativa del Centro convince ancora meno di quella del PS e un “no” netto sembra essere alle porte.

Le critiche maggiori riguardano la possibile pericolosità di una misura volta a legare le spese sanitarie all’evoluzione dell’economia, senza tenere conto di altri fattori che fanno aumentare i costi, come l’invecchiamento della popolazione e i progressi della medicina.

Il rischio, secondo le parti più critiche, è che certe prestazioni più costose non vengano più finanziate. Ciò potrebbe creare un divario tra chi ha le risorse per pagare di tasca proprie le cure e chi non ce le ha.

Cosa prevedono le iniziative

La Svizzera ha uno dei sistemi sanitari più costosi al mondo. Tali costi vanno a pesare direttamente sui portafogli della popolazione, che ogni anno si ritrova a pagare premi dell’assicurazione malattia più cari. Con l’iniziativa “Al massimo il 10% del reddito per i premi delle casse malati”, il PS ha proposto di mettere un tetto massimo ai costi sanitari individuali, versando sussidi alle persone nel caso in cui i premi superino il 10% del loro reddito.

I sussidi sarebbero stati finanziati almeno per i due terzi dalla Confederazione e per un terzo dai Cantoni. In questo modo, una manager nel settore bancario non avrebbe pagato più la stessa cifra di una commessa in un negozio com’è stato finora.

Il Centro ha puntato invece a lottare contro l’aumento incessante delle spese sanitarie e rendere così i premi meno costosi per i e le pazienti. L’iniziativa denominata “Per premi più bassi – Freno ai costi nel settore sanitario” chiedeva di creare un meccanismo per legare i costi dell’assicurazione sanitaria all’evoluzione dell’economia e dei salari.

Mentre i premi della cassa malati sono cresciuti del 31% negli ultimi dieci anni, i salari hanno visto un incremento pari solo al 6%. Per limitare questo divario, il testo del Centro proponeva che la Confederazione e i Cantoni intervenissero per contenere l’aumento dei costi, qualora questi fossero stati superiori del 20% rispetto ai salari.

Quali soluzioni per il futuro?

In caso di rifiuto delle due iniziative, entreranno in vigore i controprogetti indiretti elaborati da Governo e Parlamento. Se non contestati tramite referendum, tali controprogetti andranno a modificare la legge federale sull’assicurazione malattia (LAMal).

La risposta all’iniziativa del PS prevede che i Cantoni versino più sussidi – rispetto a quelli già erogati alle persone bisognose – per contribuire alla riduzione dei premi se i costi sanitari dovessero aumentare.

Il contributo cantonale oscillerebbe dal 3,5 al 7,5% dei premi dell’assicurazione obbligatoria. Ciò inciterebbe i Cantoni a frenare l’aumento dei costi sanitari, secondo Governo e Parlamento.

Il controprogetto all’iniziative del Centro, invece, vuole che Cantoni e Confederazione definiscano degli obiettivi per contenere i costi sanitari, fissando ogni quattro anni un tetto alla crescita massima delle spese della sanità.

In questo modo, Cantoni e partner tariffari avrebbero l’interesse di limitare i costi e si creerebbe trasparenza, ritengono Governo e Parlamento.

