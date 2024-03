La Svizzera introdurrà una 13esima rendita di vecchiaia AVS?

L'iniziativa per una tredicesima rendita di vecchiaia AVS mira a migliorare la situazione finanziaria di chi è in pensione. KEYSTONE

L'iniziativa che chiede di introdurre una 13esima mensilità dell'Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti potrebbe essere accettata alle urne, secondo la prima tendenza dell'istituto gfs.bern.

Luigi Jorio

C’è molta suspense attorno alla tredicesima AVS, una delle due iniziative popolari su cui il popolo svizzero ha votato questa domenica.

La proposta dei sindacati che mira a concedere alle persone in pensione una tredicesima rendita di vecchiaia all’anno potrebbe essere accettata dal popolo elvetico, secondo la prima tendenza dell’istituto demoscopico gfs.bern.

Oltre alla maggioranza dell’elettorato, l’iniziativa “Vivere meglio la pensione” deve essere approvata anche dalla maggioranza dei 26 Cantoni, il che potrebbe rivelarsi difficile, dato che poche settimane fa la tendenza era ancora incerta in cinque Cantoni.

Nel corso della campagna che ha preceduto il voto, il sostegno all’iniziativa si è progressivamente eroso. Secondo l’ultimo sondaggio, la proposta otteneva il 53% dei consensi, in calo di otto punti percentuali rispetto all’indagine demoscopica precedente.

Aiutare le persone pensionate in difficoltà

Con la loro proposta, la sinistra e i sindacati vogliono aiutare i beneficiari dell’AVS che faticano ad arrivare a fine mese, in un contesto di inflazione e di aumento del costo della vita.

Per migliorare la loro situazione, l’iniziativa chiede il versamento di una tredicesima rendita all’anno, invece delle attuali dodici. L’importo massimo annuo della pensione aumenterebbe di 2’450 franchi per le persone singole, a 31’850 franchi, e di 3’675 franchi per le coppie sposate, per un massimo annuo di 47’775 franchi.

Critiche dalla destra e dal settore economico

Tuttavia, la riforma non piace ai partiti di destra e di centro, né alle principali organizzazioni economiche del Paese. Ritengono che la rendita di vecchiaia aggiuntiva verrebbe finanziata a spese della popolazione attiva, attraverso un aumento dei contributi sociali o delle imposte.

Chi si oppone al testo è inoltre dell’idea che la misura non sia sufficientemente rivolta a chi ha reali problemi finanziari. L’aumento delle pensioni concernerebbe infatti tutte le persone, dunque anche quelle con un reddito elevato.

Dito puntato contro chi vive all’estero

Durante la campagna elettorale, gli svizzeri e le svizzere all’estero sono stati duramente attaccati dall’Unione democratica di centro (UDC/destra conservatrice). Il più grande partito a livello svizzero, contrario all’introduzione di una tredicesima mensilità AVS, li ha accusati di approfittare del sistema in quanto avvantaggiati dal minor costo della vita nel Paese che li ospita.

Queste critiche hanno suscitato la reazione della Quinta Svizzera, che secondo l’ultimo sondaggio sosteneva l’iniziativa nella misura del 68%.

Ariane Rustichelli, direttrice dell’Organizzazione degli svizzeri all’estero (OSE), ha espresso preoccupazione per gli 800’000 svizzeri e svizzere che vivono in un altro Paese. “Il fatto che alcuni svizzeri siano arrabbiati con i loro connazionali mi preoccupa molto”, ha dichiarato a swissinfo.ch.

