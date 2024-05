Votazioni del 9 giugno, vantaggio risicato per le iniziative sui costi della sanità svizzera

Sempre più persone in Svizzera hanno difficoltà a pagare l'assistenza sanitaria, ma le soluzioni proposte dal PS e dal Centro non convincono in modo massiccio. KEYSTONE/© KEYSTONE / MICHAEL BUHOLZER



Secondo il primo sondaggio della SSR in vista delle votazioni federali del 9 giugno, le iniziative del Partito socialista e del Centro sui costi della sanità hanno finora conquistato una stretta maggioranza dell'elettorato. La legge sull'elettricità si avvia verso un massiccio "sì", mentre l'iniziativa contro le vaccinazioni non ha alcuna possibilità di successo.

Il popolo svizzero verrà in aiuto di coloro che devono stringere la cinghia per pagare i premi dell’assicurazione sanitaria? Per il momento, il popolo sembra voler accettare le soluzioni proposte dal Centro e dal Partito socialista (PS), secondo i risultati del primo sondaggio della SSR condotto a metà aprile dall’istituto gfs.bern. Tuttavia, il vantaggio del campo del “sì” potrebbe non essere sufficiente.

Secondo il sondaggio, il 56% delle persone interpellate è attualmente favorevole all’iniziativa del PS che chiede di limitare i premi dell’assicurazione sanitaria al 10% del reddito. Il 40% è contrario e il 4% è indeciso.

Gli svizzeri e le svizzere all’estero sono molto più favorevoli all’iniziativa: il 67% la sostiene e solo il 29% si oppone. “Per le persone espatriate è più facile essere solidali con chi ha difficoltà a pagare le spese sanitarie, perché sono meno preoccupate di chi beneficerà delle misure adottate e chi ne soffrirà”, spiega Lukas Golder del gfs.bern. Tuttavia, il politologo sottolinea che anche in questo gruppo la tendenza potrebbe invertirsi.

L’iniziativa socialista per premi meno onerosi sta creando una polarizzazione tra destra e sinistra. Gli elettorati dei Verdi e del PS sono chiaramente a favore del testo, mentre quelli dell’Unione democratica di centro (UDC, destra conservatrice), del Partito liberale radicale (PLR, destra) e del Partito verde liberale (PVL / centro-destra ecologista) sono ampiamente contrari. Coloro che votano il Centro invece, sono divisi, con un leggero vantaggio per il no.

Non sorprende che le persone a basso e bassissimo reddito siano in maggioranza a favore del progetto. Sono anche coloro che beneficerebbero maggiormente dei sussidi aggiuntivi. L’iniziativa piace anche alle famiglie con un reddito medio, ma in misura minore. I redditi molto alti (oltre 11’000 franchi al mese) sono in maggioranza contrari.

Regioni linguistiche divise

Il divario che si è aperto tra persone giovani e anziane durante la campagna per la tredicesima rendita dell’Assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS), approvata dal popolo svizzero in marzo, non si riflette nel dibattito sui costi sanitari. Tutte le fasce d’età sono tendenzialmente favorevoli a un tetto massimo dei premi sanitari.

D’altra parte, esiste una grande frattura tra le regioni linguistiche del Paese. Oltre il 70% della popolazione francofona e italofona accetterebbe il testo, mentre solo il 50% di chi vive nella Svizzera tedesca voterebbe a favore.

L’88% delle persone interpellate ritiene che sia urgente intervenire, poiché i premi sanitari sono raddoppiati nel giro di 20 anni e gli stipendi non hanno tenuto il passo. Questo è il principale argomento addotto da chi sostiene l’iniziativa. Il rischio che lo Stato aumenti le tasse per finanziare i sussidi aggiuntivi è l’argomento contro il testo più condiviso.

I politologi del gfs.bern prevedono che il fronte del “no” guadagnerà terreno nel corso della campagna. “Il dibattito si sta attualmente concentrando più sui problemi sollevati dall’iniziativa che sui benefici che ne deriverebbero”, spiega Lukas Golder.

A causa del divario tra le regioni linguistiche e del fatto che i premi pagati dalle persone assicurate variano da Cantone a Cantone, l’iniziativa potrebbe anche non ottenere l’approvazione della maggioranza dei Cantoni, di cui ha bisogno per essere convalidata, secondo il gfs.bern.

Inizio contrastato per il freno ai costi

Il rimedio del Centro per alleviare l’onere dei premi sanitari convince meno l’elettorato rispetto a quello del PS. Il Centro vuole obbligare il Governo a adottare misure non appena la spesa sanitaria aumenta del 20% in più rispetto agli stipendi in un anno.

Attualmente, il 52% è favorevole all’iniziativa. Il 41% è contrario e il 7% non ha ancora un’opinione in merito.

Anche tra gli svizzeri e le svizzere all’estero la proposta suscita meno entusiasmo del tetto massimo ai premi: il 56% è pro, il 35% è contro e il 9% è indeciso.

Il Centro ha il sostegno della base del partito: il 63% del suo elettorato è favorevole alla proposta. Tuttavia, il partito ha difficoltà a convincere gli altri raggruppamenti politici: solo i Verdi lo sostengono in modo limitato, mentre la maggioranza delle altre principali forze politiche non è favorevole.

Tuttavia, il testo è molto popolare tra le persone che non sono affiliate a un partito, così come tra coloro che non hanno fiducia nel Governo.

Come nel caso dell’iniziativa del PS, si è verificata una spaccatura tra lingue latine e tedesco. L’iniziativa non ha ottenuto la maggioranza nella Svizzera tedesca, mentre il 56% di chi vive nella parte francofona del Paese e il 74% di chi abita nella regione italofona si sono espressi a favore.

Il 63% ritiene che il testo porterebbe tutti gli attori del sistema sanitario allo stesso tavolo per realizzare risparmi. Questo è l’argomento più efficace a favore dell’iniziativa. L’argomentazione secondo cui il settore sanitario non dovrebbe dipendere dalla situazione economica è la più condivisa tra quelle per il “no”.

Anche in questo caso, i politologi e le politologhe del gfs.bern si aspettano che il sostegno alla proposta del Centro si riduca durante la campagna elettorale, il che corrisponde alla tendenza tipica di un’iniziativa popolare, e che il voto si concluda con una bocciatura. Sottolineano che il dibattito si sta già concentrando maggiormente sulle carenze dell’iniziativa.

Un sostegno massiccio alla legge sull’elettricità

La legge sull’elettricità è contestata solo marginalmente: il 75% delle persone interpellate intende votare a favore di questa riforma di ampia portata, che mira a promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili in Svizzera e a garantire l’approvvigionamento elettrico del Paese. Il 19% è contrario e il 6% è indeciso.

Anche tra la diaspora elvetica il 70% è ampiamente favorevole alla legge, il 20% è contrario e il 10% è indeciso.

Una chiara maggioranza di sostenitori e sostenitrici di tutti i partiti, ad eccezione dell’UDC, è favorevole. Il partito conservatore di destra raccomanda di non votare, ma il 48% del suo elettorato è comunque favorevole alla legge.

Le argomentazioni a sostegno della riforma colpiscono nel segno. In particolare, un’ampia percentuale ritiene che la nuova normativa incoraggi la produzione di elettricità a livello locale, riducendo così la dipendenza dai fornitori stranieri.

Tenendo conto di tutti questi fattori, il gfs.bern si aspetta un sì il 9 giugno.

Verso il no all’iniziativa sulle vaccinazioni

L’iniziativa “Stop all’obbligo vaccinale” sarà invece probabilmente respinta alle urne . Il 70% dell’elettorato dichiara di voler respingere il testo che chiede di impedire tutte le vaccinazioni obbligatorie. Solo il 27% è favorevole e il 3% è indeciso.

Il 63% degli svizzeri e delle svizzere all’estero si oppone all’iniziativa, contro il 34% di favorevoli e il 3% che non si è ancora pronunciato.

Solo il 54% dell’elettorato UDC sostiene l’iniziativa. Gli altri principali partiti politici e gruppi di popolazione sono contrari. Inoltre, gli argomenti di chi si oppone all’iniziativa appaiono più solidi. L’80% di chi ha risposto al sondaggio ritiene che l’integrità fisica e la libertà siano già garantite dalla Costituzione.

Tradotto con l’aiuto di Deepl/Zz

