Bisogna sostituire il servizio militare con un servizio civico per tutte e tutti?
Il 30 novembre, il popolo svizzero voterà su un’iniziativa che propone di riformare il servizio militare. L’idea è quella d’introdurre un servizio civico obbligatorio per tutte le persone di nazionalità svizzera residenti nel Paese. Katy Romy, nostra corrispondente da Palazzo federale, analizza le implicazioni del voto.
Attualmente, solo gli uomini di nazionalità svizzera residenti nella Confederazione sono tenuti a svolgere il servizio militare o la protezione civile. Ma le cose potrebbero cambiare.
Il 30 novembre, il popolo svizzero si esprimerà sull’iniziativa “Per una Svizzera che si impegnaCollegamento esterno”. Il testo propone d’istituire un servizio civico obbligatorio per tutte le persone di nazionalità elvetica.
Gli svizzeri all’estero non sarebbero obbligati a svolgere questo servizio, ma potrebbero farlo su base volontaria, come già avviene per il servizio militare.
Questo impegno dovrebbe essere a beneficio della collettività e dell’ambiente e potrebbe essere svolto nell’ambito dell’esercito, della protezione civile o di altre forme di servizio di milizia.
L’iniziativa, lanciata da un’associazione, è sostenuta da personalità di diversi orientamenti politici. Tuttavia, in Parlamento, solo i Verdi liberali e il Partito evangelico lo hanno approvato. Il Consiglio federale e la maggioranza del Parlamento raccomandano di respingerla.
Chi sostiene l’iniziativa parla di una riforma moderna e più equa, che permetterebbe anche di garantire gli effettivi dell’esercito. Chi si oppone, invece, teme ripercussioni negative sull’economia e dubita dell’efficacia della proposta nel risolvere i problemi attuali.
>> Tutti i dettagli sull’iniziativa nel nostro articolo:
Altri sviluppi
Un servizio civico per tutte e tutti? Sarà l’elettorato svizzero a decidere
Tradotto con il supporto dell’IA/lj
Potete trovare una panoramica delle discussioni in corso con i nostri giornalisti qui.
Se volete iniziare una discussione su un argomento sollevato in questo articolo o volete segnalare errori fattuali, inviateci un'e-mail all'indirizzo italian@swissinfo.ch.